'Dünya Yaşlılar Günü'nde Türkiye'den manzaralar: Çalışanların yüzde 92'si kayıt dışı, geçinemiyorlar...

Salgın günlerinde 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilirken, bu yasaktan 65 yaş üstü olup da çalışmak zorunda kalan emekçiler muaf tutulmuştu.

Ancak 65 yaş üstü olup da çalışan emekçilerin sadece yüzde 8'lik bir kesimi, yani 64 bini kayıtlı çalışıyor.

Yüzde 92'si ise, yani 787 bini kayıt dışı, ucuz iş gücü olarak çalıştırılıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan yüzbinlerce yaşlı yurttaş, bu nedenle açlık riskiyle de karşı karşıya kalmış oldu.

Türkiye'de yaşlılar için tablo ne?

DİSK Genel-İş Sendikası, salgının Türkiye'de de görüldüğü Mart ayında bir rapor hazırlamış, Türkiye'de 65 yaş üstü emekçilerin durumuna işaret etmişti.

Türkiye’de 65 yaş ve üstü nüfus oranının yıldan yıla arttığına işaret edilen raporda, "65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda %21,9 artarak 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi oldu. Bu nüfusun, toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında %8,0 iken, 2019 yılında %9,0’a yükseldi" denildi.

'Her 5 yaşlıdan biri tek yaşıyor'

Türkiye’de her 5 yaşlıdan birinin tek başına yaşadığının belirtildiği raporda, şu bilgiler yer aldı: Türkiye’de en az bir yaşlı fert bulunan hane sayısı 5 milyon 629 bin 421’dir. Bunlardan 1 milyon 373 bin 521'ini tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturuyor. Toplam yaşlı sayısının 7,5 milyon olduğu dikkate alındığında Türkiye’deki yaşlıların yüzde 18,2’si evde tek başına yaşamaktadır. Covid-19 nedeniyle dışarı çıkma yasağı olan ve tek başına yaşayan 65 yaş ve üzeri nüfusun sağlık sorunu yaşadığında ya da temel ihtiyaçlara gereksinim duyduğunda nasıl yardımcı olunacağı ve önlem alınacağı belirsizdir.

Yoksulluk oranında sadece ABD'nin gerisinde

Covid-19'un yoğun olarak görüldüğü ülkelere kıyasla Türkiye'deki yaşlıların yoksulluk oranı da oldukça yüksek. Bu yüksek oran, Türkiye'deki yaşlıların yaşam beklentisinin de diğer ülkelere göre daha düşük olmasına neden oluyor:

65 yaş üstü çalışan sayısı artıyor

65 yaş üstü nüfusun önemli bir kısmı geçinebilmek için çalışmak zorunda kalıyor.

2014 yılında toplam 65 yaş ve üstü nüfus içerisinde çalışanların oranı yüzde 11,2 iken, 2019 yılında bu oran yüzde 11,6’ya yükseldi.

İşsizlik oranı ise 2014’de yüzde 2,1 iken 2019 yılında yüzde 3’e yükseldi.

65 yaş ve üstü çalışanların kayıt dışı çalıştırılma oranı da çok yüksek.

65 yaş üstü çalışanlarda kayıt dışı istihdamı 787 bin kişi ile yüzde 92. 65 yaş üstü çalışanlardan sadece 64 bin kişi yani yüzde 8’i kayıtlı. Kadınların yüzde 3,5’i (8 bin kişi) kayıtlı iken yüzde 96,4’ü (218 bin kişi) kayıt dışı, erkeklerin ise yüzde 9’u (56 bin kişi) kayıtlı iken yüzde 91’i (569 bin kişi) kayıt dışı.