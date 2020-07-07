Dünya Sağlık Örgütü: Hava yoluyla bulaşmaya dair delilleri inceliyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 200’den fazla bilim insanının koronavirüsün hava yoluyla bulaşabildiğine dair delilleri ortaya koyduğu mektubunun ardından konuyla ilgili raporu incelemeye başladığını bildirdi. Mektubu kaleme alan bilim insanları WHO’dan koronavirüs kılavuzunu bu bilimsel veriler ışığında güncellemesini istemişti.

WHO, koronavirüsün enfekte kişinin burun ve ağızdan çıkan küçük damlacıklarla bulaşabildiği ancak bu damlacıkların hızla yere indiği görüşünde.

Ancak WHO’ya gönderilen ve Pazartesi günü Klinik Bulaşıcı Hastalıklar Dergisi’nde yayımlanan mektuba göre, 32 ülkeden 239 bilim insanı havada uçan parçacıkların soluma yoluyla bulaşabildiğini gösteren deliller ortaya koymuştu.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, WHO sözcüsü Tarık Jasarevic, ‘‘Makaleden haberdarız ve içeriğini teknik uzmanlarımızla inceliyoruz’’ dedi.

Koronavirüsün öksürük ve hapşırıkla bulaşan büyük damlacıkların dışında hava yoluyla seyahat eden küçük damlacıklar aracılığıyla ne derece bulaşıcı olabileceği henüz belli değil.

Fiziksel mesafe tavsiyesi değişebilir

WHO’nun risk değerlendirmesinde yapılacak olası bir değişiklik 1 metre fiziksel mesafe bırakılması tavsiyesini değiştirmesine neden olabilir. Bu durumda WHO’yu kılavuz alan ülkelerin de koronavirüsü salgınını önleme konusunda aldıkları sağlık önlemlerinde değişiklikler yapması gerekebilir.

WHO’nun sağlık çalışanları için 29 Haziran’da çıkardığı koronavirüs kılavuzunda virüsün solunan damlacıklar yoluyla ve yüzeylerden geçtiği belirtiliyor.

WHO’ya göre hava yoluyla bulaşma, entübasyon işlemi gibi özel bazı durumlar esnasında mümkün hale gelebiliyor. WHO bu işlemlerin uygun şekilde havalandırılan ortamlarda uygulanmasını ve doktorların N95 tipi maske ve diğer koruyucu malzemeleri kullanmalarını öneriyor.