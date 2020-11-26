Dün gözaltına alınan 6 maden işçisi serbest bırakıldı

Ankara’ya yürüyüşü sırasında dün gözaltına alınan 10 maden isçisinden 6'sı savcılık tarafından serbest bırakıldı. Savcılık gözaltında kalan 4 maden işcisini adli kontrole gönderirken, sulh ceza hakimliği, adli kontrol talebini reddetti.

İşçilerin savunmasını yapan Patronların Ensesindeyiz (PE) avukatı Faruk Şimşekoğlu, adliye çıkışı işcilere yapmış olduğu konuşmada, "Bu direniş kazanımla sonuçlanacak ve bütün işçilere umut olacak" dedi.

Şimşekoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Biz bu umudun diri tutulması ve bu umudun yükseltilmesini destekliyoruz. Bunda az da olsa bir payımız varsa bundan kıvanç duyuyoruz. Dün direnen ve gözaltına alınan ve direnişlerinin arkasında duran ve bu direnişe sahiplenen işçi arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve kutluyoruz her zaman yanlarında olacağımızı buradan bir kez daha belirtmek isterim."