DSÖ heyeti Vuhan'da incelemelere başlıyor

Koronavirüs salgınının olası kökenini araştırmak için Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, 2 haftalık karantina sürelerinin sonra ermesinin ardından saha çalışmalarına başlıyor.

DSÖ'nün hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar konusundaki uzmanı Peter Ben Embarek'in başkanlığındaki heyetin Vuhan'daki otelde geçirdikleri karantina süresi sonra erdi. Heyetin karantina boyunca video konferans yoluyla çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Bugün saha çalışmalarına başlayacak olan DSÖ heyetinin iki hafta daha Çin'de kalması bekleniyor.

DSÖ Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan daha önce yaptığı açıklamada, bu çalışmayla salgının kökeni konusunda kesin bir yanıta ulaşmalarının garantisi olmadığını söylemişti.

Heyetin araştırma enstitüleri, hastaneler ve salgının 2019’da ilk ortaya çıktığı düşünülen deniz ürünleri pazarında saha çalışmaları yapması bekleniyor.