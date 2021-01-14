DSÖ heyeti salgının olası kaynağını araştırmak için Vuhan’da

Koronavirüs pandemisinin olası kaynağını incelemek üzere Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) görevlendirdiği 10 kişilik heyetteki 8 kişi Çin’in Vuhan kentine ulaştı. DSÖ heyette yer alan 2 kişinin Singapur’da yapılan test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Vuhan’a gitmediğini açıkladı.

Heyettekiler Vuhan’da saha çalışmalarına başlamadan önce 2 hafta karantinada kalacaklar.

DSÖ’nün Acil Sağlık Durumları Yürütme Direktörü Dr. Michael Ryan, Çin’de yürütülecek çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada “Hastalığın kökenini anlamak suçlayacak birini bulmak anlamına gelmiyor” dedi ve bunun siyasi değil bilimsel bir çalışma olacağını söyledi.

Heyetin araştırma enstitüleri, hastaneler ve salgının 2019’da ilk ortaya çıktığı tahmin edilen deniz ürünleri pazarında saha çalışmaları yapması bekleniyor.