DİSK işsizlik rakamlarını açıkladı: Covid-19 nedeniyle yeni işsiz sayısı 10,7 milyon

TÜİK açıkladığı işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığını duyuran ve kendi verilerini açıklayan DİSK-AR, Covid-19 nedeniyle eşdeğer istihdam kaybı ve yeni işsiz sayısının 10,7 milyon olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik rakamlarının ardından verilerin gerçeği yansıtmadığını duyuran Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) kendi verilerini yayımladı.

Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybı yaşandığını belirten DİSK'in açıklamasında, "Covid-19 döneminde revize geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kabı 17 milyon 722 bine ulaştı. Covid-19 nedeniyle eşdeğer istihdam kaybı ve yeni işsiz sayısı 10,7 milyon oldu" denildi.

Ayrıntılı raporun bugün yayımlanacağını da duyuran DİSK'in açıkladığı veriler şöyle:

  • Revize geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı oranı yüzde 52 oldu.
  • İstihdam 28,2 milyondan 25,6 milyona düştü.
  • İşbaşında olanların sayısı 27,5 milyondan 20,4 milyona düştü.
  • Haftalık ortalama çalışma süresi 44,6 saatten 39,5 saate düştü.

TÜİK, Nisan dönemine ait işsizlik rakamlarını açıklamış ve Nisan ayında Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2020 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azaldığı duyurmuştu. 

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