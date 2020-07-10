İşsizlik rakamları açıklandı: TÜİK verileri yine düşürdü

TÜİK, Nisan dönemine ait işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre Nisan ayında Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2020 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azaldığı duyuruldu. 3 milyon 775 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı diğer veriler de şöyle:

Tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %14,9 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 585 bin kişi azalarak 25 milyon 614 bin kişi, istihdam oranı ise 4,9 puanlık azalış ile %41,1 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 491 bin, sanayi sektöründe 209 bin, inşaat sektöründe 361 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 524 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,5’i tarım, %20,9’u sanayi, %4,9’u inşaat, %56,7’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2020 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 milyon 13 bin kişi azalarak 29 milyon 388 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 5,7 puanlık azalış ile %47,2 olarak gerçekleşti.

Nisan 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,5 puan azalarak %28,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,8 puan azalarak %17,3 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalışla %13,1, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla %15,0 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 5,1 puanlık azalışla %45,5, işgücüne katılma oranı ise 6 puanlık azalışla %52,4 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık artışla %24,4, istihdam oranı ise 7 puan azalarak %26,1 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 8,6 puanlık azalışla %34,5 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,7 puanlık artışla %29,1 seviyesinde gerçekleşti.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Nisan ayında işten çıkarmaların yasaklandığı duyurulmuştu. Öte yandan "yasaklama" olarak duyurulan bu düzenleme ile işçilerin ücretsiz izinne çıkarılması kolaylaştırılmıştı.

DİSK'ten açıklama: Veriler gerçeği yansıtmıyor

DİSK ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TÜİK dar tanımlı işsizliği yüzde 12,8 olarak açıkladı ve işsiz sayısının 427 bin düştüğünü iddia etti. Bu veriler gerçeği yansıtmıyor. Nisan 2020'de Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybı yaşandı. Gerçek verileri birazdan açıklıyoruz" diye yazdı.