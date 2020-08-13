Dışişleri Bakanlığı’ndan Irak açıklaması

Dışişleri Bakanlığı “PKK Terör Örgütüne Yönelik Mücadelemizde Irak ve Uluslararası Toplumdan Beklentilerimiz Hakkında” başlıklı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada “Yıllardır Irak’ta yuvalandığı bölgelerden ülkemize yönelik saldırılarda bulunan PKK terör örgütü, Irak’ın egemenliği, toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarına da meydan okumaktadır. Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almak öncelikle Irak’ın sorumluluğundadır. Bu hususta ülkemiz Irak ile işbirliğine hazırdır. Ancak Irak’taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır” denildi.

Açıklamada ayrıca “Irak’ı bu doğrultuda gerekli adımları atmaya, bu durumu fırsat bilip ülkemize yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütleri de teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlarına son vererek, ilkeli bir tutum takınmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı TSK tarafından Erbil’e düzenlenen İHA saldırısında Irak ordusundan 2 komutan ile bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuş ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bugün Bağdat’a yapacağı ziyareti iptal etmişti. Irak ayrıca Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı da bakanlığa çağırarak nota vermişti.

Irak ülkenin kuzeyinde TSK tarafından düzenlenen operasyonların egemenlik ihlali olduğunu belirterek daha önce de defalarca durdurulması çağrısında bulunmuştu.