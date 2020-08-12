Irak 3 askerinin öldüğü saldırı sonrası Hulusi Akar’ın ziyaretini iptal etti

Irak Dışişleri Bakanlığı, Erbil’de TSK tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında iki Iraklı komutan ile bir askerinin yaşamını yitirmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ziyaretini iptal etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada Türkiye’nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız’ın bakanlığa çağrılarak kendisine güçlü bir nota verileceği bildirildi.

Açıklamada Bağdat’ın “Irak silahlı kuvvetlerinden iki yetkili ile bir askerin ölümüyle sonuçlanan, Irak Kürt bölgesindeki Erbil’e bağlı Sidekan’daki Türk insansız hava aracı saldırısını şiddetle kınadığı ve kategorik olarak reddettiği” belirtildi.

Irak’ın bu saldırıyı egemenliğinin ihlali, uluslararası yasalara aykırı düşmanca bir eylem olarak gördüğü belirtilen açıklamada “(Bu) aynı zamanda iki tarafa da hizmet edecek katılımcı güvenlik çalışmasını temel alması gereken iyi komşuluk ilişkileri ilkesinin de ihlalidir” denildi.

Ankara’nın Irak’taki operasyonlarını durdurması konusunda Bağdat’ın yaptığı çağrıları yanıtsız bırakmasını kınayan Irak Dışişleri Bakanlığı iki ülke arasında işbirliğinin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada “Irak topraklarının komşu ülkelere zarar verecek bir rampa ya da kanal olarak kullanılmayacağının altını çizer ve dış tarafların rekabetine çekilmekten kaçınır” ifadelerine de yer verildi.

Bakanlık Hulusi Akar’ın yarınki ziyaretinin iptal edildiğini ve Türkiye Büyükelçisi Fatih Yıldız’ın “kendisine güçlü bir protesto notu iletilmek ve ülkesinin saldırı ve ihlalleri karşısındaki Irak’ın itirazı hakkında bilgilendirilmek için” bakanlığa çağrılacağını açıkladı.

Irak Güvenliği'nin basın bölümünden yapılan açıklamada Salı günü kuzeydoğu Irak’ta Türkiye'nin İHA saldırısında Irak sınır muhafızlarına ait bir aracın hedef alındığı ve saldırıda iki Iraklı komutan ile aracın şoförünün öldüğü bildirilmişti.

Sidekan Belediye Başkanı İhsan Çelebi AFP’ye yaptığı açıklamada Irak sınır muhafızı komutanlarının PKK üyeleri ile görüşme halindeyken vurulduğunu açıklamıştı. Associated Press'e konuşan iki Iraklı güvenlik yetkilisi de komutanların PKK’lilerle görüştüğünü doğruladı. Ajansa konuşan Iraklı güvenlik yetkilileri, olayda beş kişinin daha öldüğünü belirtti. Ancak yetkililer, bu kişilerin asker ya da sivil olup olmadığına dair bilgi vermedi.

AFP'ye konuşan görgü tanıkları, gün içerisinde daha önce Iraklı güçlerle PKK üyeleri arasında çatışmalar olduğunu bildirdi. Ajansa bilgi veren yerel kaynaklara göre, Iraklı askeri yetkililer ile PKK arasındaki görüşme de bölgedeki tansiyonun düşürülmesi amacıyla gerçekleştirildi.