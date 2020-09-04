Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'deki gerilim ve son gelişmeler hakkında telefon görüşmesi yaptı.

NATO Genel Sekreteri dün yaptığı açıklamada Atina ile Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki gerilimin azaltılması için NATO'da teknik görüşmelere katılmayı kabul ettiğini söylemişti.

Yunanistan Türk gemileri kıta sahanlığından çekilmediği sürece görüşmeleri kabul etmediğini açıklamış, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise bugün yaptığı açıklamada "Yunanistan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i yalanladı. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi. Yunanistan diyalogdan yana olmadığını gösterdi" demişti.

Stoltenberg bugün, NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin daimi temsilciler seviyesindeki toplantısından sonra basına yaptığı açıklamada "Türk ve Yunanistanlı liderlerle yaptığım görüşmelerden sonra iki müttefik ülke burada, NATO'da teknik görüşmeler için bir araya geldiler bile" demiş ancak henüz bir mutabakata varılmadığını söylemişti.

Stoltenberg "Bu görüşmelerin amacı askeri çatışmayı önleyecek mekanizmalar oluşturulması. Doğu Akdeniz'de kaza riskini düşürmek için henüz bir mutabakata varılmadı. Bunlar Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili müzakereler değil, teknik görüşmeler. Bunlar Almanya öncülüğündeki siyasi arabuluculuk çabalarını tamamlayacak çalışmalardır" demişti.