AB Konseyi Başkanı: Türkiye için havuç ya da sopa kararı vereceğiz

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, 24-25 Eylül tarihlerinde yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin ele alınacağını ve AB'nin Ankara’ya “havuç-sopa yaklaşımı”nda bir karara varılacağını söyledi.

Reuters’ın da aralarında olduğu 6 Avrupalı haber ajansına konuşan Michel, AB’nin Doğu Akdeniz gerilimiyle ilgili Ankara’ya halihazırda “küçük yaptırımlar” uyguladığını söyledi. Michel Eylül ayında yapılacak zirvede AB’nin Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenliğine desteğini yeniden teyit edeceğini belirtti.

AB Konseyi Başkanı “Dış politikamızdaki araçları tanımlayacağız, sopa ve havuç yaklaşımı... İlişkiyi geliştirmekte hangi araçların kullanılacağını belirleyeceğiz. Ve eğer bize saygı duyulmazsa hangi araçlarla karşılık vereceğimizi... Bize saygı duyulmasını istiyoruz” dedi.

Michel’in zirve öncesinde Yunanistan, Kıbrıs ve Malta’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

NATO ile ortak konferans çağrısı

Michel aynı zamanda Doğu Akdeniz konusunda kilit tarafların ve NATO’nun katılımıyla bir uluslararası konferans yapılmasını önerdi. Michel bunun bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve diyalog için “en iyi yol olacağını” ileri sürdü. Bu düşüncesini Atina ve Ankara ile paylaştığını da belirten Michel “Şu anda ve geçtiğimiz haftalarda olanlar devam edemez” diye konuştu.