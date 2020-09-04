Stoltenberg: Yunanistan ile Türkiye arasındaki teknik görüşmelerde anlaşma sağlanamadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO içerisinde Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında teknik görüşmelerin başladığını, henüz bir mutabakata varılmadığını söyledi.

Stoltenberg, iki NATO üyesinin askeri heyetleri arasında başlayan sürece dair "Anlaşmadan ziyade teknik görüşmeyi içeriyor. Teknik görüşmeler siyasi müzakereden ayrı tutulmalı" dedi ve kesin bir karara varılmadığını ama görüşmelerin başladığını ekledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise bugün yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de MEB ve gaz sondajlarıyla ilgili gerilimi düşürme konusunda görüşmelerin başlaması için Türkiye'nin ülkesine yönelik tehditleri durdurması gerektiğini söylemişti.