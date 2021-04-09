DHA: Sedat Peker'in yakalanması için Interpol devrede

DHA'nın haberine göre Sedat Peker'in yakalanması için Interpol üzerinden takip yapıldığı öğrenildi.

İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatılmıştı.

2019'da Türkiye'den ayrılan ve Karadağ'a giden Peker, Ocak ayında Kuzey Makedonya'dan Kosova'ya sınırdışı edilmişti.

Peker'in liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bugün İstanbul, Ankara, Hatay, Trabzon ve Kocaeli'nde 121 adrese yapılan operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz günlerde Interpol'ün de dahil olduğu bir operasyon kapsamında en az 9 polis tutuklanmıştı. Polislerin Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu suç örgütü liderlerine sahte kimlik ve pasaport düzenleyen bir şebekeye dahil oldukları belirtilmişti.