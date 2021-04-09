Suç örgütü lideri Sedat Peker'i nasıl hatırlıyoruz?

İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı. Peker'in yurtdışında bulunduğu söylenirken, insansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonla çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği belirtildi.

Türkiye'den ayrılıp Kuzey Makedonya'ya gittiği söylenen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Üsküp'te sahte ikametgah belgesiyle kaldığı ortaya çıkmıştı. Ülkeye "üniversite okumak için" gittiğini söyleyen Peker, Ocak ayında Kuzey Makedonya tarafından "kısa süreli oturma iznini ihlal ettiği" gerekçesiyle Kosova'ya sınırdışı edilmişti.

Kuzey Makedonya'da geçtiğimiz günlerde polise yönelik sahte evrak operasyonunda en az 9 polis tutuklandı. Operasyondan bir gün önce muhalefet hükümeti suçlara ortak olmak ve yönetmekle suçlamıştı.

2014'te tahliye edilmişti

Türkiye'de 2007 yılında organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve 2014'te cezaevinden tahliye edilen Peker, ülkeyi terk ettiği 2019 yılına kadar, gazete ve derneklerden "hayırsever işadamı" ödülleri aldı. Peker'in o dönem ödül alması tepki çekmişti. Erdoğan'la çekilmiş fotoğraflarını miting meydanında kullanan Peker AKP içinde tartışmalara neden olmuştu.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, "Bizimle hiçbir ilgisi yok. Eski bir MHP'linin düzenlediği bir miting, AK Parti'yle hiçbir ilgisi yok, olamaz da" açıklaması yapmıştı.

'Erdoğan'ı destekleyin' çağrısı

Peker, 10 Ekim 2015 tarihindeki Ankara katliamından bir gün önce Rize’de düzenlediği "teröre lanet" mitinginde, "Oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız" demişti. Özel korumalarıyla miting alanına gelerek konuşma yapan Peker, AKP'ye destek istemiş, Erdoğan'ı desteklemenin vatanseverlik olduğunu söylemişti. Peker, Erdoğan'ın görevden çekilmesi ihtimalini konu alan bir yazı bile kaleme almıştı.

Suriye'deki silahlı gruplara teçhizat yardımı

Peker AKP'nin Suriye politikasına da aktif destek veriyordu. Peker’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Reisimiz sayın Sedat Peker’den Bayırbucak Türkmenleri’ne teknolojik destek ekipmanlarının bir kısmının fotoğrafları. Güvenlik sebebiyle nakliye araçlarının fotoğrafları paylaşılmamıştır.” denilerek aşağıdaki fotoğraf paylaşılmıştı:

Peker ile Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyesi Orhan Gencebay, televizyoncu Kenan Erçetingöz ve beraberindeki kişiler akşam yemeği için bir araya gelmişti. Antalya'daki Alevi türbesine yaptığı silahlı ziyaret de tepki çekmişti.

Sedat Peker 2019 yılında da Kuzey Makedonya'ya gitti. Karadağ'a giden Peker, buraya "yatırım yapmak ve üniversite eğitimi için geldiğini" ileri sürmüş, Karadağ'da Bosnalı liderlerle ve Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da Türk ve Arnavut siyasi liderlerle sık sık görüşmeler yapmıştı.

'Berat Albayrak beni yok etmeye çalışıyor'

Yurtdışına çıktıktan sonra ise bir video ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kendisini yok etmeye çalıştığını söylemişti. Peker videoda yaptığı açıklamada, “Bir gün bana bir telefon yollandı bu telefonun kamerasında çekim yapılmış. Kamera çekiminin içerisinde bir dosya ve bu dosya bana karşı hazırlanan örgütlü bir suç dosyası. Ben bunu alınca dedim ki UYAP’a kaydedilmemiş. Sayın cumhurbaşkanımızın sözü var. ‘Fettullahçıların yapmış olduğu hiçbir şeyi yapmayacağız’ diye ancak UYAP’a işlenmemiş bu şekilde dosya hazırlamanın ne anlamı olabilir ki” demişti.

Dengeler değişti, Peker kaçtı

Sosyal medyada kendisiyle ilgili dolaşıma sokulan paylaşımlardan söz eden Peker, “Sözde, Alaattin Çakıcı isimli şahıs, şahsımla ilgili bir şeyler söylemiş” demişti. Çakıcı ile Peker arasında gerilim 2019'da tekrarlamıştı.

Çakıcı’nın adamlarından Ömer Korkmaz, Peker’e, “Sana diyorum ki, sana eziyet çektireceğim. Seni Tayyip Erdoğan da koruyamaz, kollayamaz. Devletin polisi senin yanında duramaz. Ben sana silah doğrultuyorsam bil ki, devletin polisi senin yanından ayrılır” diye seslenmiş, Peker ardından Karadağ'a gitmişti.