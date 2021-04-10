Depremin üzerinden 10 yıl geçti, 6 aile hâlâ konteynerde yaşıyor

Van’da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremden bu yana 6 aile hâlâ konteynerlerde yaşıyor.

Deprem sonrası Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısındaki boş arazide kurulan konteyner kente yerleşen ailelerden 6'sı, ev sözünün tutulmaması ve maddi imkanları da olmaması nedeniyle konteynerlerde yaşamaya devam ediyor.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, bir çocuğuyla birlikte burada kalanlardan Aydilşah Demirhan, kaldıkları konteynerin yıkık döküp haline işaret ederek, uyuyacak başka yerlerinin olmadığını dile getirdi.

Burada kaldıkları 10 yıl boyunca birçok zorlukla baş etmek zorunda kaldıklarını anlatan Demirhan, "Geçimimizi sağlayamıyoruz. Bazen aç kalıyoruz, bazen de kuru ekmekle karnımızı doyuruyoruz. Kimse gelip halimizi sormuyor. Kalacak bir yer istiyoruz" dedi.

Kimi zaman elektrik ve sularının kesildiğini söyleyen Demirhan, bu durumda farklı yerlerden konteynere su taşımak zorunda kaldıklarını ifade etti. Demirhan, "Konteynerimizi fareler bastı. Farelerden dolayı içeride kalamıyoruz. Sadece kalacak bir evim olsun istiyorum. TOKİ’ye başvuruda bulunduk ama çıkmadı. Oğlum da hasta. Bu şartlarda ona bakamıyorum. Benim de birçok hastalığım var" diye konuştu.

Eşi ve çocuğuyla 10 yıldır konteynerde yaşayanlardan biri de Hasret Duran.

Kış aylarının soğuk geçtiği kentte kaldıkları konteynerlarda kimi zaman 3 ay boyunca elektriksiz kalabildiklerini paylaşan Duran, bu süre zarfında ateş yakarak ısınmaya çalıştıklarını söyledi. Hasta olduğunu söylediği eşinin çalışamadığını, kendisinin de bacağındaki kireçlenmeden kaynaklı yeni ameliyat olduğunu belirten Duran, tek geçim kaynaklarının eşinin emekli maaşı olduğunu söyledi.

Sadece kalacak bir evleri olsun istediklerini dile getiren Duran, “Onun dışında kimseden hiçbir şey istemiyoruz. Kış şartlarında çok zorlanıyoruz. Özellikle elektrik kesilince elimizden hiçbir şey gelmiyor. Eşimin emeklilik maaşı sadece 800 TL ve bize yetmiyor. Gelip halimizi gören kimse yok. Yetkililer gelip halimizi soruyorlar ama hiçbir çözüm bulunmuyor. Sadece gelip oy istiyorlar. Seçimden sonra arkalarını dönüp gidiyorlar" diye yakındı.