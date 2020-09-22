Deprem konutları: Vatandaş Erdoğan'ı yalanlıyor

24 Ocak’ta merkez üssü Elazığ’ın Sivrice İlçesi olan ve Malatya’yı da etkileyen deprem nedeniyle Elazığ’da 37, Malatya’da ise 4 yurttaş hayatını kaybetmişti.

Deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası Elazığ’da 263, Malatya’da ise 340 yıkık bina, Elazığ’da 7 bin 698, Malatya’da ise 2 bin 794 ağır hasarlı bina bulunduğu açıklandı.

Bu binalara riskli bölgelerde bulunan ancak depremden “sağlam” çıkan binalar da eklendi ve bu yapıların da yıkımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Elazığ’da 19 bin 190, Malatya’da 4 bin 544 olmak üzere iki ilimizde toplam 23 bin 734 konut inşa ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Yapılacağı söylenenden 6 bin konut eksik

Bu açıklamanın üzerinden aylar geçerken, eylül ayı başında bir açıklamada bulunan TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, “İhalesini gerçekleştirdiğimiz ve yapımına başladığımız 17 bin 800 konuttan yıl sonuna kadar yaklaşık 8 binini teslim etmeyi planlıyoruz. Diğer kalan konutları da önümüzdeki yılın ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında teslim edeceğiz” dedi.

Karabayır’ın açıkladığı ihalesi yapılan konut sayısının toplam sayının altında olması dikkat çekti.

Hak sahibi listesine itiraz

Öte yandan Bakanlık tarafından açıklanan hasarlı konut sayısına da binlerce kişiden itiraz geldiği biliniyor. Sadece Elazığ’da hasarlı konut listesine yapılan itiraz sayısı 17 bini bulurken, bu itirazların önemli bir bölümü karşılık bulmadı. Bunun dışında evleri hasarsız olduğu halde riskli alan ilan edilen yerde bulunduğu için yıkılan yurttaşlar da hak sahipleri listesine eklenmedi.

Erdoğan fiyatları açıkladı

Konuya ilişkin son açıklama önceki Kabine Toplantısı sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Erdoğan, Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatlarının son aşamasına geldiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızın bu konutlar için ödeyeceği bedelleri de tespit ettik. Buna göre her 2 ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 lira arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Aynı şekilde 3+1 konutlar için de 730 lira ile 995 lira arasında bir bedel belirlenmiştir. Köy evlerinde ise ahırsız olanlarda 790 lira, ahırlı olanlarda 905 lira aylık ödeme yapılacaktır. Ödemeler 20 yıl vadeyle ve faizsiz olarak gerçekleştirilecektir. Konut inşaatlarının tamamında altyapı, proje ve diğer pek çok yatırım hükûmetimiz tarafından bedelsiz olarak yapılmıştır. Ayrıca maliyetlerden ortalama yüzde 40 düzeyinde de indirime gidilmiştir. Bu konutların Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Depremzedeler ne diyor?

Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası depremden oldukça fazla etkilenen yerlerden biri olan Malatya’nın Pütürge İlçesi’ndeki depremzelerle, son durumu konuştuk.

Aylarca Kaymakamlığa deprem konutları için başvuru yapıldığını, bu sürenin 13 Ağustos’ta sonlandığını aktaran depremzedeler, hem ev hem de ahır için başvuru dilekçelerini verdiklerini ancak kendilerine şu ana kadar hiçbir yanıt verilmediğini aktardılar.

'Birçoğumuz hasarlı evlerine geri döndü'

İlçeye bağlı hasarlı birçok köy bulunduğunu aktaran bir depremzede, “Aradan aylar geçti ancak bize hiçbir yardım yapılmadı, üstelik deprem konutu konusunda da hiçbir tarih verilmedi. Birçoğumuz gidebileceği yer olmadığı için hasarlı olan evlerine geri döndü. Başka kentlere ve hasarsız yerlere gidebilenler geçici olarak gidebildi ama gidemeyenler de var. Onlar hâlâ depremler olmasına rağmen mecburen bu hasarlı yerlerde kalıyor. Geçtiğimiz haftalarda jandarma gelerek bu ailelerden evlere girmeyeceğine yönelik imza aldı. Ancak buna rağmen mecburen girmek zorunda olan, başka çaresi olmayan aileler var” aktarımında bulundu.

'Ev çıktığı bilgisi geldi ama...'

Ağır hasarlı olan ve yıkılacak denilen evlerin hâlâ yıkılmadığını, buralarda kalan insanların hayati tehlikesi olduğunu da vurgulayan depremzede, “Bize bir miktar para yardımı yapılacağı söylenmişti ancak o da yapılmadı, verilen konteynırlar dolayısıyla para yardımı yapılmayacağı aktarıldı. İlçede genel olarak manzara böyle. Bir yakınım deprem konutu için başvuru yaptı. Şu anda mecburen ağır hasarlı evinde kalıyor. Normalde bu evin yetkililer tarafından şimdiye kadar yıkılması gerekiyordu ama bunu da yapmadılar. Ona deprem konutu çıktığı bilgisi geldi ama ne zaman geçecek hiçbir bilgi yok hâlâ” ifadesini kullandı.