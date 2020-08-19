Deli Dumrul'un modern versiyonu MUÇEV: AKP'nin korumasında sahilleri böyle işgal ettiler...

MUÇEV Muğla Valiliği bünyesinde önce limited şirket olarak kuruluyor ancak sonra valilik devre dışı bırakılarak anonim şirket statüsüne geçiriliyor.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli, Yayla, Danişment ve Mecidiye köylerindeki kumsal ve kıyılarda bulunan 11 adet alanın 10 yıllığına kiralanmasının basında yer aldığını hatırlatan Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, şirkete kısa süre içinde verilen diğer yerleri şöyle sıraladı:

Akyaka, Kadınazma, Akbük Koyu, Ölüdeniz Belcekız, Kumburnu, Çalış, Şat Burnu, Sarıgerme Plajı, Kız Kumu, Datça İskele Plajı, Datça Kargı Koyu, Bodrum Gümüşlük Plajı, Bodrum Bitez, Datça Korubük, Karaincir, Marmaris Karacasöğüt İskelesi, Fethiye Kayaköy Gemiler Koyu, Datça Selimiye İskelesi ile Göcek Fethiye Belediyesi Yat Bağlama İskelesi de ihalesiz ve yerel yönetimlerim görüşleri alınmadan MUÇEV’e devredilince konu kamuoyunun gündemine daha sık gelmeye başladı.

soL’a konuşan Datça Belediyesi yetkilisi Belediye’nin bütün plajlarının yönetim yetkisinin kendilerinden alındığını MUÇEV’e verildiğini, işletmelerin giriş parası almadığını ancak şezlong ve şemsiye parası aldığını, dolayısıyla plajların ücretli olduğunu söyledi. Aynı yetkili halkın büyük tepki çeken uygulamasıyla ilgili olarak belediyenin de içinde olduğu kent konseyinin konuyla ilgili olarak dava açtığını, bu dava sonucu beklediklerini ve yetkiler kendilerine geri verilirse plajları halkın isteyine uygun düzenleneceğini belirtti.

MUÇEV’in çeşitli yolsuzluk iddiaları daha önce basına yansımıştı. Yani sicili pek de temiz olmayan bir şirketten bahsediyoruz.

Örneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı MUÇEV arasında yapılan sözleşmede, kullanım hakkı MUÇEV’e verilen yerler için “alt kiralama yapılamaz” ibaresi yer almasına rağmen MUÇEV’in alt kiralama yaptığı görülüyor.

Yine geçtiğimiz yıl çıkan habere yansıdığına göre MUÇEV eski çalışanı Gölge D.’nin vakfa gelen paraları kendi hesabına aktardığı gerekçesiyle Marmaris Asliye Ceza Mahkemesinde ‘Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlamasından dava açılmıştı. Mahkemece yapılan incelemede Gölge D.’nin banka hesaplarının incelemesi sonucunda maaş hesabına maaşın dışında ‘nakit yatan’ açıklamalı yüksek miktarda para girişinin olduğu belirlenmişti. Gölge D.’nin avukatlığını ise AKP Muğla İl Yönetim kurulu Üyesi Müzeyyen Mine Artun’un yaptığı öğrenilmişti.

Olayın duyulması üzerine Gölge D. hakkında ayrıntılı bilgiler ortaya çıkmıştı. AKP Marmaris ilçe teşkilatı kadın kollarına getirilen Gölge D. daha sonra MUÇEV’de görevlendirilmişti. Gölge D. daha sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalite ve Destek Müdürü olarak atanmaya çalışılmış, Bakanlık Gölge D. için “Pozisyona Uygun değildir” cevabını vermişti. Gölge D. bunun ardından Marmaris Kaymakamlığı Tarım İlçe Müdürlüğü’ne geçici işçi olarak getirilmişti.

Yine karmaşa

Kıyıların ranta teslim edilmesinde MUÇEV’le ilgili gelişmeler devam ediyor. Şimdi de MUÇEV’in yetkilerini Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi Anonim Şirketi’ne devrettiği iddia edildi.

Bodrum Aktif sitesinde yer alan habere göre 16 Mayıs’ta Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen şirketin adı “Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi Anonim Şirketi”. Şirket sahiller, plajlar, yat bağlama tesisleri, iskeleler, koylarda kiralama yapabilecek, sahil, kıyılar ve denizi istediği gibi kullanabilecek. Ayrıca anonim şirket olduğu için ihale kanununa tabi olmadan aldığı bu alanları da istediğine verebilecek.

Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi Anonim Şirketi’nin sermayesi Deniz Ticaret Odası tarafından, yönetim kurulu ise bir hayli ilginç isimlerden oluşuyor. AKP eski Milletvekili Cengiz Kaptanoğlu’nun kızı Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Başkanı Şadan Kaptanoğlu Dikici, yolsuzluk soruşturmaları sürecinde Milli Gemi ihalesine yönelik tapelerle tartışma yaratan Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete (Muğla Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete'nin amcası ) ve tabii ki Hürriyet Gazetesi Yazarı Yusuf Fatih Çekirge. Ayrıca, Tezcan Yaramancı, Ömer Faruk Miras ve İlker Meşe de yönetim kurulunda yer alıyor. Şirket yönetim kurulunda ve temsile yetkili olan, yine ilginç bir isim yer alıyor. Bodrum Çevre Platformu üyesi olarak yer aldığı duyumları alınan Avukat Remzi Kazmaz da yetkilendirilenler arasında.

Haberle ilgili açıklama yapan Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri Faruk Okuyucu ve Remzi Kazmaz, haberin 2017 yılında çıkan haberin aynısı olduğunu ifade ederek “Bugün ne Deniz Ticaret Odası’nın, ne de MUÇEV’in karşılıklı hiçbir konuda Muğla kıyıları ile ilgili hiçbir anlaşması ve sözleşmesi yoktur” diyerek haberleri yalanladılar.