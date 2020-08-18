Datça Belediyesi'nin plaj yetkileri tamamen alındı

Cumhurbaşkanlığı ve eski kamu bürokratlarının yönetici olarak görev yaptığı MUÇEV'in, 4 koy ve Datça sahilinin işletme hakkını aldı. Datça’da ‘şezlong’ parası vermeden denize girilebilecek yer kalmadı.

soL’a konuşan Datça Belediyesi yetkilisi Belediye’nin bütün plajların yönetim yetkisinin kendilerinden alındığını MUÇEV’e verildiğini, işletmelerin giriş parası almadığını ancak şezlong ve şemsiye parası aldığını, dolayısıyla plajların ücretli olduğunu söyledi. Halkın büyük tepki çeken uygulamasıyla ilgili olarak Belediyenin’de içinde olduğu kent konseyinin konuyla ilgili olarak dava açtığını, bu dava sonucu beklediklerini ve yetkiler kendilerine geri verilirse plajları halkın isteyine uygun düzenleneceğini söyledi.