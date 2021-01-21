Davutoğlu: AKP'de liderlik yarışı başladı, Soylu parmak salladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniçağ TV Youtube canlı yayınında Orhan Uğuroğlu'na açıklamalarda bulundu.

"Erdoğan, MHP ile bile Cumhurbaşkanı seçilemeyeceği anda MHP yükünden kurtulmaya çalışacak" iddiasında bulunan Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Gül arasındaki gerilim iddiasına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklama Berat Albayrak’a attığı omuz atmak gibi aynen. Ben o dönem başbakan olsaydım o görüntüyü veren Albayak’ı ve Soylu’yu hemen görevden alırdım. AK Parti’de yeni bir liderlik yarışı başladı.Herkes Tayyip Erdoğan sonrası koltuk peşinde Erdoğan’da kendi iktidarının peşinde. Süleyman Soylu, Adalet Bakanı’na parmak salladı."