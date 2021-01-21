Adalet Bakanı 'klavye başına geçip tutuklama siparişi verenlere' seslendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde İstinaf Mahkemeleri'ne ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yargıya dair yapılan eleştirilere dair değerlendirmede bulunan Gül, "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz" dedi.

Kimsenin kendisinden işleyişe müdahale etmesini bekleyemeyeceğini belirten Gül, "Adalet Bakanının cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve kimse kusura bakmasın asla da giymeyeceğim" diye konuştu.

Gül'ün bu konuşması, dün akşam saatlerinde kendisine küfür eden bir kişinin serbest bırakılmasına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından gelince, Soylu'ya yanıt olarak yorumlandı.