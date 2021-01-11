Dağlık Karabağ görüşmesinde ulaşım ve altyapı için ortak çalışma grubu kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı arasında Kremlin'de gerçekleştirilen Dağlık Karabağ konulu görüşme sona erdi.

Aliyev ve Paşinyan'ın 10 Kasım'daki ateşkes anlaşmasından sonra ilk kez bir araya geldiği üçlü görüşme, yaklaşık 4 saat sürdü.

Görüşmenin ardından düzenlenen üçlü basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'la ilgili anlaşmanın koşullarına uyulduğu, ciddi olayların yaşanmadığı ve Rus barış gücünün yükümlülüklerini tümüyle yerine getirdiği sonucuna vardıklarını ifade etti.

Aliyev ve Paşinyan'la yaptıkları görüşmeleri önemli ve faydalı olarak niteleyen Putin, Dağlık Karabağ'da altyapı projelerinin geliştirilmesiyle ilgili ortak açıklama imzaladıklarını söyledi.

Çalışma grubu kurulacak

Sputnik'in haberine göre Putin, Dağlık Karabağ'da ekonomi ve ulaşım altyapısıyla ilgili sorunların çözümü için üç ülkenin başbakan yardımcıları düzeyinde bir çalışma grubu kuracaklarını belirtti.

​Putin, "Bugünkü görüşmeyi son derece önemli ve faydalı buluyorum, zira bölgedeki durumun geliştirilmesi, yani ekonomik bağların ve altyapı projelerinin geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlayıp ortak açıklama imzalayabildik" dedi.

Ortak açıklama kapsamındaki projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcılarının başkanlık edeceği bir çalışma grubu kurulacağını anlatan Putin, "Başbakan yardımcıları da, en kısa sürede uzmanların yer alacağı alt çalışma grupları kuracak ve bölgede ulaşım altyapısı ile ekonominin geliştirilmesi konusunda somut planlar sunacaklar" ifadelerini kullandı.

Putin'in ardından söz alan Aliyev, üç liderin Moskova'da bir araya gelmesinin tarafların çözüme yönelik çabalardan sonuç elde etme niyetinde olduklarını ortaya koyduğunu kaydetti.

Aliyev: Kapsamlı bir ulaşım ağı

Aliyev, "Ateşkesin üzerinden iki ay geçti ve 9-10 Kasım tarihli anlaşmayı imzalayan liderlerin bugün Moskova'da buluşması, sonuç elde etme niyetinde olduklarını, eylül-kasım döneminde yaşananların üzerine çizgi çekmek istediklerini gösteriyor" dedi.

Bugün imzalanan ortak açıklamaya değinen Aliyev, ulaşım altyapısındaki engellerin kaldırılması konusunda "Bu, bölgenin kalkınmasına büyük dinamizm kazandırabilecek bir alan. Zira ulaşım hatlarının açılması, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve komşularımızın çıkarlarına hizmet ediyor. Komşu ülkelerin ulaşım koridorlarının inşasına ve bölgemizde kapsamlı bir ulaşım ağının kurulmasına aktif olarak katılacağından eminim" diye konuştu.