Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz filmi çekimlerinde 'Covid' krizi: Sonuna kadar şikayetçiyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlatılan 15 Temmuz filmi “15/7 Şafak Vakti” için Kayseri’de kurulan film setine, cast ajansı tarafından seçilerek götürülen figüranların bir kısmı koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

Yönetmen Volkan Kocatürk, başrolde Erkan Petekkaya

ANKA'dan Dilan Kutlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlatılan “15/7 Şafak Vakti” adlı sinema filminin yapımcılığını, Rafadan Hayat Film Prodüksiyon ve Yapım Limited Şirketi, yönetmenliğini ise Volkan Kocatürk üstlendi. Filmin başrolünde ise Erkan Petekkaya’nın oynayacağı öğrenildi.

Filmin çekimlerine Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi’nde başlandı. İddiaya göre, filmde günlüğü 60 TL karşılığında rol alacak figüranlar, cast ajansı tarafından seçilerek Ankara'dan Kayseri'ye götürüldü.

'800 kişilik grupla iç içeydik'

Cast ajansının filmde yer almaları için belirlediği iki oyuncu, yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Bayram Aslan, şunları söyledi:

“Biz Ankara’dan Kayseri’ye getirildik. Özgül Canişçi Cast Ajans’la birlikte film çekimi için getirildik buraya. Bize burada 15 Temmuz darbe gecesini anlatan bir film çekimi olacağını söylediler. Biz buraya 60 kişi olarak geldik ve 60 kişi olduğumuzu biliyorduk. Buraya geldiğimizde karşılaştığımız manzara çok farklı bir şekildeydi. 800 kişilik bir grup halinde iç içeydik. Bize burada covid testi yapıldı. Covıd testi sonuçlarımız saatler sonra çıktı ve biz covid testi sonrasında o 800 kişi izdiham gibi bir aradaydık.

Biz şu anda 8 arkadaş Kayseri Melikgazi Yurt Müdürlüğü KYK’da karantina altındayız. Ajans tarafından hiçbir şekilde yardım yapılmadı. Kendileri bize yardım yapıldığını söylüyor ama bize hiçbir şekilde yardım yapılmadı. Bizi bu hale düşürenlere gerekenin yapılmasını arz ediyoruz.”

'Tam yemek esnasında testler sonuçlandı'

Film çekimi için ajans tarafından Kayseri’ye götürülen oyuncu Elif Sezen ise şunları söyledi:

“Kardeşimle birlikte bir ajansın film çekeceğini öğrenmiştik, başvurduk. Ankara’da Kayseri’ye toplamda 60 kişi gidecekmiş film için, iki otobüs yaptılar. Biz Kayseri’ye vardığımızda öğlene doğru sete gitmeden önce bir covid testi yaptırdılar. Akşama kadar da bunun sonuçlanmasını bekledik, ama bu test sonuçlanana kadar hepimiz iç içeydik. Maskeler takılı ama, yine de birbirimize yakındık. Sonrasında fuara gittik, çekim alanına. İftar yemeğimizi yemeye başladık. Tam yemek esnasında testler sonuçlandı. Biz yemek esnasında testlere baktık pozitif çıktıkça ayrıldık. Pozitif çıkanları farklı alana yönlendirdiler. Fuar alanı bayağı kalabalıktı. Bize içeride ‘Fotoğraf, video çekmek yasak’ demişlerdi. Bir de Konya grubu varmış onu öğrendik.

'Ajanstan şikayetçiyiz'

Sonrasında biz Ankara grubundan pozitif çıkanlar bir bankta bekledik. Daha sonra sağlık ekipleri bizi almaya geldiler. Bu arada diğerleri çekim için işlemlere devam ediyorlardı. Ekip bizi KYK yurduna getirdi. Bizim yatış işlemlerimiz başladı. Bilmediğimiz bir şehirdeyiz şok olduk yani. Ajanstan kimse bizimle ilgilenmedi. ‘Geçmiş olsun arkadaşlar’ denmesini beklerdik. Farklı bir beklentimiz yoktu. Bizden birkaç arkadaş yardımcı olabilirler mi diye ajansa ulaşmaya çalıştı. Telefonlarımız açılmadı. Biz de kendimizi fazlasıyla mağdur hissettik. Covid psikolojisi zaten bizi bitirdi. Çok ağır atlatmıyoruz, ama ilk iki günü çok zor geçirdik. Organizasyon baştan sona yanlış yapıldığını düşünüyoruz. Bu covid testi neden Ankara’da yapılmadı, neden Kayseri’de yapıldı? Belki biz öncesinden pozitiftik. En azından bunu öncesinden öğrenir Kayseri’ye gelmez o kadar kişiyi risk altına atmazdık. İzinler alınmıştı. Gece yolculuk izinleri her şey yolunda gözüküyordu ama biz organizasyondan asla memnun kalmadık. Ajanstan da sonuna kadar şikayetçiyiz. Hiçbir kurala uyduklarını düşünmüyorum."

Şirketten açıklama

Cast ajansı yetkilileri ise oyuncuların iddiaları karşısında şu açıklamayı yaptı:

“Yemek yenilen alana girilmeden önce test sonuçları alınıp alana öyle girilmiştir. Bu insanların HES kodu kontrolleri yapılmıştır. Testleri yapılmıştır. Bu arkadaşlarımıza sete girmeden önce test olacaklarını da kendilerine belirttik. Totalde 6 kişide çıktı. İhtiyaçlarını karşıladık. Ankara’da gruplar içerisinde test olmayanları ayrı bir bölgeye aldık. Test olanları da ayrı bir bölgeye aldık. Taşıma kanununa göre uygun bir şekilde geldi bu arkadaşlar.”