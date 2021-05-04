Müftülük cami açılışı sorumuzu yanıtladı: Cumhurbaşkanlığına sorun

Daha önce kamuoyuna 7 Mayıs tarihiyle duyurulan Taksim Camisi'nin açılışının yasaklardan etkilenip etkilenmeyeceği merak ediliyor. Konuya ilişkin görüştüğümüz Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkilileri bir cevap veremedi. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri bizi İstanbul İl Müftülüğü'ne yönlendirirken buradan da bir cevap alamadık.

İl Müftülüğü'nden görüştüğümüz yetkili Taksim'de açılacak olan cami hakkındaki sorularımıza yanıt veremezken bu konuda "Belediye, Valilik veya Cumhurbaşkanlığı'nı" aramamızı söyledi.

İstanbul Valiliği'nde Vali Yardımcısı'na ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü'ne ulaşmaya çalıştık. Haberi hazırladığımız sırada bilgi, görüş ya da açıklama alabileceğimiz bir yetkiliye ulaşabilmiş değildik. Cumhubaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'ndan bilgi almak için duyurulmuş irtibat telefonuna ulaşmaya çalıştık ama "iletişim" başkanlığının telefonları açılmadı.