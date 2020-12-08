Çorum Ekmekçioğulları Metal’de işçi kıyımı: Direniş başladı

Birleşik Metal-İş Sendikası, Çorum'daki Ekmekçioğulları Metal işçilerinin sendikalaşma kararının ardından işten çıkarılmaya başladığını duyurdu.

Gece vardiyasından itibaren işçi çıkarmaya başlanan fabrikada, sendikanın açıklamasına göre şimdiye kadar yaklaşık 20 kişiye işten çıkarıldıkları tebliğ edildi.

'İşçi sendikalaşınca çıkış yasağı rafa kalkıyor'

Konuyla ilgili açıklama yapan sendika "İşçi sendikalaşınca çıkış yasağı rafa kalkıyor" dedi. Birleşik Metal-İş'in açıklaması şöyle:

"Çorum’da kurulu Ekmekçioğlu Metal Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesinde işçilerin tamamı sendikamıza üye oldu. Geçtiğimiz hafta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yaptığımız başvuru sonuçlandı ve sendikamızın işletmede işçileri temsil etmeye yetkili sendika olduğu belgelendi.

Ekmekçioğulları Metal işçileri Anayasal haklarını kullandılar. Ancak işveren bu hakkı tanımayacağını söyleyerek gece vardiyasından itibaren işçi çıkarmaya başladı. Şu ana kadar yaklaşık 20 arkadaşımıza işten çıkarıldıkları tebliğ edildi. Üstelik bu çıkışlar sözde fesih yasağına rağmen yapılıyor.

İşçileri kendi malı gibi gören, sendikaya üye olan işçiyi aşağılayan zihniyet bu kez de Çorum’da karşımıza çıkmış bulunuyor. Üstelik işçinin sendikalaşmasına tahammül edemeyen işverenin kendisi işveren sendikası MESS üyesi.

Ekmekçioğulları’nda ülkenin Anayasası, yasaları ve uluslararası sözleşmeleri ayaklar altına alıyor. Bunu kabul etmeyeceğiz.

Salgın dönemini fırsat bilip işçileri cezalandırmaya çalışıyorlar. Zorbalık işçileri yıldıracak sanıyorlar. Yanılıyorlar.

Sendikamız diğer fabrikalarda olduğu gibi Ekmekçioğulları’nda da üyelerinin haklarını korumak konusunda kararlıdır.

Ekmekçioğulları’nda işçilerin sendikal hakları güvence altına alınana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

İşverenin “sendika hakkını tanımayacağım” dediği işyerinde toplu çıkış başladı.

Sabah vardiya girişinde 20 üyemiz retina okuyucudan geçemedi. Telefonuna “çıkış mesajı” gelen işçilerin sayısı artıyor.

İşten çıkarmalar fesih yasağına rağmen yapılıyor. Bu hukuksuzluğu kabul etmeyeceğiz.

İşyeri, işveren sendikası MESS’e üye. Kendisi sendikalı olan işverenin, “işçilerin sendika hakkını tanımam” demesi ise bir başka garabet.

İşçiler fabrikadalar. İşçilerin Anayasal hakkının ayaklar altına alınmasına izin vermeyeceğiz.

'Patrona sendika serbest, işçiye yasak'

Sendika uzmanı ve soL yazarı Alpaslan Savaş ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sendikalaştıkları için işçileri atan patronunun kendisi sendika üyesi. Şirket Metal Sanayicileri Sendikası'e (MESS) üye. Kendisi sonuna kadar örgütlü ama işçinin Anayasal hakkını kullanıp sendikada örgütlenmesi yasak" diye yazdı.

1⃣ÇORUM EKMEKÇİOĞLU METAL fabrikasında @EkmekciGrubu patron işçi kıyımına başladı. İşçiler @BirlesikMetal'e üye olmuştu. Sabah 20 işçi vardiya girişinde retina okuyucudan geçemedi. Çıkış sürüyor. Sözde fesih yasağı var! Şu anda işçiler fabrikanın içindeler, birlikte davranıyorlar pic.twitter.com/Icuv81J3Vc — Alpaslan Savaş (@alpaslan_savas) December 8, 2020