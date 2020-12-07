Karantina süresi patronların isteği üzerine mi düşürüldü?

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs temaslılarının karantina süresini 14 günden 10 güne düşürmesinin ardından TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, bu adımın bakanlıkça “sanayi işletmelerindeki sıkıntıları çözmek üzere” atıldığını söyledi.

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Twitter’dan yaptığı açıklamada Hisarcıklıoğlu “Özelikle sanayi işletmelerimizde yaşanan sıkıntıları çözmek üzere Sağlık Bakanlığı Kovid-19 yakın temasta 14 günlük karantina süresini 10 güne indirdi. PCR testi negatif çıkar ve semptom gelişmezse 7. günün sonunda karantina bitirilebilecek ve 8. günde işe dönüş sağlanabilecek” diye yazdı.

Hisarcıklıoğlu daha sonra yaptığı açıklamadaysa “yanlış anlamayı düzeltmek” istediğini belirterek “Yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum. Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Amerikan Hastalık Kontrol Önleme Merkezi ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan karantina süresi güncellemelerine Türkiye de uyum sağlamıştır. İş dünyasının talebi de bu yöndeydi” ifadelerini kullandı.