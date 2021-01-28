Çinli büyükelçiden ABD'ye 'kırmızı çizgi' uyarısı

Çin'in ABD Büyükelçisi Cui Tiankai, Washington'un Pekin'i "stratejik rakip ve hayali düşman" olarak görmesinin büyük bir stratejik hata olacağını söyledi.

Biden'ın ABD Başkanı olarak göreve başlaması sonrası iki ülke ilişkileri konusunda üst düzey Çinli bir yetkiliden ilk değerlendirme Cui'den geldi.

Video konferans yoluyla yapılan bir forumda konuşan Cui, "Çin'i stratejik bir rakip ve hayali düşman olarak görmek devasa bir stratejik yanlış hüküm olur. Bu temelde geliştirilecek herhangi bir politika da ağır stratejik hatalara yol açar" dedi.

Ülkesinin çatışma değil işbirliğinden yana olduğunu ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesini istediğini söyleyen büyükelçi, egemenlik ve toprak bütünlüğü konusuna gelince ise geri adım atmayacaklarını belirtti.

Cui "Umarız ABD, Çin'in temel çıkarına saygı duyar ve kırmızı çizgiyi geçmekten kaçınır" dedi. Büyükelçi ayrıca Çin'e karşı bir "müttefikler koalisyonu"nun da yeni dengesizlikler yaratacağını kaydetti.

Biden'ın Paris İklim Anlaşması ile Dünya Sağlık Örgütü'ne yeniden katılma kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren büyükelçi, Çin'in ABD ile koronavirüs pandemisi, ekonomik ve finansal riske karşı küresel politika işbirliğinde beraber çalışmayı umduğunu söyledi.