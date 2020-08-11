Çin ABD Sağlık Bakanı'nı savaş uçaklarıyla karşıladı!

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, bugün Tayvan'a ziyarette bulundu. Bu, ABD'nin 40 yıl sonra Tayvan'a gerçekleştirdiği en üst düzey ziyaret oldu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Tayvan yönetimi, Azar'ın ziyareti sırasında Çin savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nda kısa süreliğine bir uçuş gerçekleştirdiğini, bu uçakların füze radar sistemi tarafından takip edildiğini bildirdi.

Tayvan Hava Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada, Azar'ın Tayvan'ın devlet başkanı Tsai Ing-wen'ı ziyaret etmesinden kısa bir süre önce Çin'in J-11 ve J-10 savaş uçaklarının, ada üzerinde kısa süreliğine alçak bir uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Savunma bakanlığının yayınladığı hava kuvvetleri açıklamasında, bu uçakların hava savunma sistemleri tarafından takip edildiği ve Tayvan hava devriyesi eşliğinde uzaklaştığı bildirildi.

Trump yönetiminin Tayvan'a silah satışının artırılacağına yönelik açıklamaları, ABD-Çin ilişkilerinin daha da gerilmesine sebep olmuştu.

Washington, Çin'le yapılan anlaşma doğrultusunda 1979 yılında Taipei'le diplomatik ilişkileri kesmişti.

Ziyaret sırasında Tsai ile konuşan Azar, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Tayvan'a güçlü destek ve dostluk mesajını iletmek için burada olmak gerçek bir onur" dedi.

Tayvan'a gelme sebeplerinden birinin Covid-19'la ortak mücadele olduğunu hatırlatan Azar, "Tayvan'ın Covid-19 yönetimi, dünyanın en başarılılarından biri oldu. Bu, Tayvan toplumu ve kültürünün açık, şeffaf ve demokratik karakterinden kaynaklı" dedi.

Azar'ın ardından söz alan Tsai, ABD'li bakanın ziyaretinin "pandemiye karşı iki ülke arasındaki işbirliğinin dev bir adım" niteliği taşıdığını söyledi. Tsai, ABD'yle aşı ve ilaç araştırması ve üretimi alanında ortak çalışacaklarını belirtti.

Çin-Tayvan gerginliği

Çin Halk Cumhuriyeti, ‘‘tek ülke, iki sistem’’ politikası çerçevesinde Tayvan’ın anakara ile birleşmesine yönelik çağrılarını arttırırken, Tayvan Boğazı’nda gerçekleştirdiği askerî tatbikatlar ve Tayvan’ın ABD’den silah alışını arttırmaya yönelik girişimleri, geçtiğimiz ay içinde iki ülke arasındaki gerilimi arttırmış durumda. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Tayvan’ın Çin Cumhuriyeti isimli bağımsız bir ülke olduğunu iddia ederek, Çin’in ‘‘tek ülke, iki sistem’’ teklifini reddediyor.