ABD'den Tayvan'a 40 yıl sonra 'en üst düzey' ziyaret

ABD'li bir üst düzey yetkili, Tayvan'a 1979 yılından bu yana ilk defa en üst düzey ziyaret gerçekleştirecek bir heyetin başkanlığını yapacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, ziyarette iki taraf koronavirüs pandemisini görüşecek ve "iki tarafın ortak değerleri" kutlanacak.

Çin yönetimi, ziyarete ilişkin ABD'ye "ayrılıkçılara yanlış sinyal vermeme" çağrısında bulundu.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Tayvan'ı altı yıl sonra ziyaret edecek ilk kabine üyesi olacağını kaydetti. ABD, Çin Komünist Partisi'yle ilişkileri geliştirmek amacıyla on yıllar önce Tayvan'la diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Aynı zamanda Beyaz Saray'ın koronavirüsle mücadele ekibinin başkanı da olan Azar, "Tayvan, Covid-19 pandemisi döneminde ve öncesinde küresel sağlık alanındaki şeffaflık ve işbirliğiyle bir model oldu. ABD Başkanı Trump'ın Tayvan'ın küresel sağlık liderliğine olan desteğini iletmeyi ve özgür ve demokratik toplumların sağlığı korumak ve teşvik etmek adına en iyi modeller olduğunun altını çizmeyi dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

Azar'ın aynı zamanda Tayvan lideri Tsai Ing-wen'le de görüşeceği belirtildi.

Pekin'den tepki

Pekin, ABD delegasyonun Tayvan'a yapacağı ziyarete sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, ABD ile Tayvan arasındaki resmi görüşmelere kesinlikle karşı çıktıklarını vurguladı.

Çin'in resmi ajanslarıysa, Pekin yönetiminin, ABD'ye "Tayvanlı ayrılıkçılara yanlış sinyal vermeme" çağrısı yaptığını kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada yapan Tsai, Azar'ı karşılamayı dört gözle beklediğini söyledi. Tsai, "Uzun dönemli dostluğumuzu ve ortak değerlerimizi temel alarak, uygun zamanda yapacağınız bu ziyaret, güçlü Tayvan-ABD ilişkilerinin bir başka göstergesi olacak" dedi.

Çin'in ABD Büyükelçisi Cui Tiankai, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Güney Çin Denizi'nde askeri faaliyetlerini artırmasının iki ülkenin karşı karşıya gelmesi riskini artırdığına işaret etti. Cui, Pekin'in Güney Çin Denizi'nde kışkırtıcı hareketlerde bulunduğuna dair suçlamaları reddetti.

Pekin'in, iki taraf arasındaki gerilimin daha fazla tırmanmasını istemediğini belirten Cui, "Yeni bir soğuk savaşın her iki tarafın da çıkarına olduğunu sanmıyorum. Bu kadar yeni zorlukla karşı karşıyayken neden tarihin tekerrür etmesini isteyelim?" diye konuştu.

Tayvan'ı en son ziyaret eden ABD kabinesi görevlisi, 2014 yılında Çere Koruma Ajansı direktörü Gina McCarthy olmuştu.

Çin-Tayvan gerginliği

Çin Halk Cumhuriyeti, ‘‘tek ülke, iki sistem’’ politikası çerçevesinde Tayvan’ın anakara ile birleşmesine yönelik çağrılarını arttırırken, Tayvan Boğazı’nda gerçekleştirdiği askerî tatbikatlar ve Tayvan’ın ABD’den silah satışını arttırmaya yönelik girişimleri, geçtiğimiz ay içinde iki ülke arasındaki gerilimi arttırmış durumda. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Tayvan’ın Çin Cumhuriyeti isimli bağımsız bir ülke olduğunu iddia ederek, Çin’in ‘‘tek ülke, iki sistem’’ teklifini reddediyor.