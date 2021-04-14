CHP'nin Kastamonu’daki afişi de kaldırıldı

CHP'nin Kastamonu binasındaki "128 milyar dolar nerede?" yazılı afişlerinin kaldırılması üzerine "256 kağadın yarısını nittiniz?" yazılı afişler asılmıştı. Bu afişler de toplatıldı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, "Hukuka saygınız yok, bari emeğe saygınız olsun. Kastamonu parti binamızdaki pankart biraz önce ikinci kez kaldırıldı" yazdı.

CHP'nin Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasıyla ilgili iktidara yönelttiği "128 milyar dolar nerede?" sorusunu içeren afişler savcılık kararıyla toplatılmıştı.