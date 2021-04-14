CHP binalarına asılan '128 milyar dolar' afişleri her yerde toplatıldı

CHP'nin Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasıyla ilgili iktidara yönelttiği "128 milyar dolar nerede?" sorusunu içeren afişler savcılık kararıyla toplatılıyor.

Billboardlardaki afişlere izin vermeyen savcılık bunun üzerine parti binalarına asılmaya başlanan afişleri de toplatmaya karar verdi. Çok sayıda CHP binasına asılan afiş polis kontrolünde vinçler eşliğinde söküldü. Kimi ilçe başkanları ifadeye çağrıldı.

İstanbu Ataşehir'de polis ekipleri CHP ilçe binasının önüne getirdikleri vinçle, 'CHP'nin 128 milyar dolar nerede?' afişini kaldırdı. CHP Ataşehir İlçe binasına düzenlenin polis baskınından 2 saat önce CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından şu tweet atılmıştı.

"Ataşehir İlçe Binamıza, buharlaştırılan Milletin parasının nerede olduğunu sormak için astığımız #128MilyarDolarNerede pankartın, hukuksuz indirilmemesi için İlçe Başkanımız Celal Yalçın ile örgütümüz nöbette."

İstanbul'da CHP Esenler İlçe binasına asılan "128 milyar dolar nerede?" afişi de polisler tarafından kaldırıldı. CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay, polisin CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" afişinin kaldırılmasını sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle şöyle duyurdu:

"Pankartımızdan çok korktular ama asıl korktukları Pankartımızdan altındaydı #AsılKorktukları #AsılKorkuları"

CHP Beşiktaş İlçe binasına asılan afişin de sökülmesi üzerine Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil, konuyla ilgili sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Gözde Fil, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İl ve İlçe Başkanlıklarımızda ifade özgürlüğü, anayasal haklarımızı kullanmamız ve siyaset yapma özgürlüğümüz engelleniyor. Haksız olarak vinç marifetiyle pankartlarımız indiriliyor."

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin ve İl Başkanvekili Hasan Baltacı, konuyla ilgili yaptıkları basın açıklamasını sosyal medya hesabından "Sıkı yönetim dönemlerinde olduğu gibi Türkiye’ye yakışmayan uygulamalar yaşanıyor. Sormaktan vazgeçmeyeceğiz. #128MilyarDolarNerede" diyerek paylaştı.

Afiş yüzünden gözaltı

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, İl Başkanlığı'na asılan '128 milyar dolar nerede?' nedeniyle gözaltına alındı.

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programına katılan gazeteci Barış Yarkadaş'a gönderdiği mesajda "Şu anda emniyet yetkilileri beni evimden aldılar. Saat 23:20! İl binamıza asmış olduğumuz pankartı. 'Nevşehir Valiliği'nin emri ile indir' diyerek" yazarak gözaltını duyurdu.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, CHP Niğde İl Başkanlığı'na '128 milyar dolar nerede?' afişi asılmasından dolayı ifadeye çağrıldı. Niğde'de CHP İl Başkanlığı binasına asılan "128 milyar dolar nerede" pankartı, polisler tarafından kaldırıldı.