CHP'den seçim çağrısı: Şahsım hükümetinin beyin ölümü gerçekleşti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gerçekleştirdiği basın toplantısında seçim çağrısı yaptı, "milletin hakemliğine başvurun" dedi.

"Şahsım hükümetinin artık beyin ölümü gerçekleşti. Milletimizi daha fazla yormayın. Fişi çekmesi için bir an önce milletin hakemliğine başvurun" diyen Öztrak "Ama onlar işi gücü bırakmış tüm engellemelerine rağmen milletimize tıkır tıkır hizmet veren CHP belediyelerine, takır, tukur saydırıyorlar. Kıskanmayın. Haset etmeyin. Nazar etmeyin. Çalışın sizin de olur. Sayın Erdoğan, kibre düşüp, kimseye ömür biçmeye kalkmayın. Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi’ne ömür biçmeye hiç kalkmayın" ifadesini kullandı.

Öztrak, "Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar. Biz hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Kendimize güveniyoruz. Artık milletimiz, sandığın önümüze gelmesini sabırsızlıkla bekliyor" iddiasında bulundu.