CHP’de 'Muhsin Yazıcıoğlu' krizi: Karşılıklı açıklamalar geldi

Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret eden CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'yı eleştiren bir açık mektup kaleme alan CHP Etimesgut İlçe Başkanı Onur Öktem dün partisinden ihraç edilmişti.

İhraç kararı öncesi bir açık mektup yayımlayan ve Yazıcıoğlu’nun mezarının ziyaret edilmesini eleştiren Öktem, "Ankara İl Başkanı Sayın Ali Hikmet Akıllı örgütümüzün kabul etmeyeceği eylem ve söylemlerle canımızı yakmıştır. Bizler ağzımızdan çıkan sözün esiri oluruz" demişti.

Kararın bu mektuptan hemen sonra gelmesi tepkilere yol açarken, sürece ilişkin hem CHP Ankara İl Yönetimi hem de Etimesgut İlçe Yönetimi’nden açıklamalar geldi.

İl yönetimi kararın mektupla ilgisi olmadığını, zaten devam eden disiplin soruşturması bulunduğunu öne sürerken, ihraç edilen ilçe başkanı Öktem başından bu yana il başkanının kendisini baltamalaya çalıştığını, karar sonrası bine yakın istifa dilekçesinin gündeme geldiğini söyledi.

‘Görevden almanın mektupla ilgisi yok’

CHP Ankara İl Yönetimi adına soL’a yapılan açıklamada, görevden alma kararının mektupla bir ilgisi olmadığı, Öktem hakkında farklı disiplin dosyaları olduğu, kararın da bunun sonucunda alındığı öne sürüldü.

İl yönetimi tarafından, Öktem’in seçildikten sonra ilçedeki bütün parti yapılarıyla kavgalı olduğu iddia edilirken, yola çıktığı arkadaşlarının da Öktem’den şikayetçi olduğu, il yönetiminin ise buna rağmen onu kazanmaya çalıştığı söylendi.

Etimesgut’ta 400 delegenin 211’inin imza vererek olağanüstü kurultay istediğini, kendilerinin pandemi koşulları nedeniyle bu adımı atmadığını dile getiren il yönetimi, görevden alma talebini de “şık” bulmadıkları için hayata geçirmediklerini söyledi.

Öktem’in parti evraklarıyla ilgili bir sorunla gündeme geldiğini, karar defterini çoğaltarak üyelere dağıttığını iddia eden il yönetimi, “İlçe Başkanı arkadaşımız hakkında zaten bir disiplin süreci işliyordu, buna bir de parti evrakı başlığı eklenince ihraç kararı gündeme geldi. O da bu kararın geleceğini bildiği için sanki ‘devrimci bir mücadele yürütürken mağduriyete uğramış’ gibi bir çıkış amacıyla bir açık mektup yayımladı. Alınan kararın mektupla ilgisi yok ama bu da bir disiplin konusu olabilirdi” denildi.

Hakkında ihraç kararı verilmesi sonrası bugün çok sayıda partiliyle birlikte ilçe binasında bir açıklama yapan Öktem de, açıklama sonrasında soL’a konuştu.

‘Üyelerden çok ciddi geri dönüşler oluyor, bine yakın istifa dilekçesi var’

Alınan ihraç kararı sonrası örgütün tabanından çok ciddi geri dönüşler olduğunu, “sesimizi çıkramadık ama siz bizim sesimiz oldun” diyen çok sayıda partili bulunduğunu belirten Öktem, “Yine bu sonuçla karşılaşacağımı bilsem yine bu açıklamayı yapardım” dedi.

Karar sonrası çok sayıda partilinin istifa için kendisine ulaştığını, bine yaklaşan istifa dilekçesinin söz konusu olduğunu dile getiren Öktem, “Üyelere istifa etmemelerine yönelik bir mesaj ilettim, anlık karar verilmemesini, buranın bizim evimiz olduğunu söyledim” diye konuştu.

İl yönetiminin iletişim kanallarını kapattığını, aramasına rağmen dönüş yapılmadığını belirtten Öktem, “İl Başkanı kendi hatasını Genel Başkana yıkmaya çalışıyor. Genel Başkan ve ittifak bizim kırmızı çizgimiz. Burada hata il başkanında, il başkanı hassas davranmalı, kanayan yaraları daha fazla kanatmamalıydı” ifadesini kullandı.

'İl Başkanı karşı tarafı destekliyordu, biz kazanınca baltalamaya çalıştı'

Kendisinin ilçede yapılan iki kongreyi kazandığını, bunlardan birinde eski bir milletvekilinin kardeşini geride bıraktığını, il başkanının karşı tarafı desteklediğini ve o günden bu yana baltalanmak istendiğini söyleyen Öktem, kendisine karşı bir intikam duygusu oluşturulduğunu öne sürdü.

'22 ayda üçüncü kongre olacak'

Hakkında alınan kararın bir sonraki seçimde aday olmasını engellemeye yönelik olduğunu, bu kararı alanların seçimi yine kazanacağını bildiğini belirten Öktem, “CHP tarihinde 22 ayda üst üst üç kongre ilk kez olacak. İkisinden de kazanarak çıktık, CHP delegelerinin tercihiyle üçüncüsünden de çıkacağımıza eminiz. Bu açık mektup yayımlandığında il başkanı eminim ‘rahatlamıştır’, bunun üzerinden bir algı yaratabileceğini düşünmüştür. Adım atmak için fırsat kollanıyordu, şimdi kısa süreliğine sevinebilirler ama bu kısa sürecek. Çünkü örgütü, tabanı tanımıyorlar. O taban yine gereken kararı verecektir ve bu kararla bazı adımların yok hükmünde olduğunu göstereceklerdir” dedi.