PSAKD Kurucu Başkanı'ndan CHP'ye Muhsin Yazıcıoğlu tepkisi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Kurucu Başkanı Murtaza Demir, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etmesine tepki gösterdi.

Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Oy verdiğimiz partinin Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, bizi yakan parti militanlarının o dönemdeki başkanının kabrinde fatiha okuyor. Teşekkür eder gibi, 'eline sağlık devamını dilerim' der gibi" dedi ve "Ya CHP Ankara İl Başkanı görevinden istifa etmeli ya da ben CHP üyeliğinden istifa etmeliyim" diye yazdı.

Murtaza Demir'in Facebook hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"VİCDANIM KANIYOR!

YA CHP ANKARA İL BAŞKANI GÖREVİNDEN İSTİFA ETMELİ, YA DA BEN CHP ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETMELİYİM!

Sivas'ta 2 Temmuz'da bu adamın (BBP) militanları tarafından yakıldık! Dileyen herkes, Sivas Davası tutanak veya kararlarını okuyabilir. Ancak oy verdiğimiz partinin Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, bizi yakan parti militanlarının o dönemdeki başkanının kabrinde fatiha okuyor. Teşekkür eder gibi, "eline sağlık devamını dilerim" der gibi...

Bu yüzden ya CHP, ya da biz bişey yapmalıyız. Onur, şeref, insanlığımıza, Sivas, Maraş şehitlerimize sahip çıkmak, vicdanımızın kanamasını durdurmak adına mutlaka bişey!!!

CHP'ye 1974 yılında üye oldum. SHP döneminde Ankara İl Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum. SHP dönemini de sayarsak 47 yıllık parti üyesiyim.

Sivas Şehitlerimizin; Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok, Asaf Koçak, Hasret Gültekin, Koray-Menekşe Kaya, Yeşim-Huriye Özkan ve 33 yoldaşımın kemiklerini sızlatmak mı?

CHP'den istifa etmek mi...

Ne dersiniz dostlarım?"