CHP’de kurultay kulisleri: Kılıçdaroğlu’nun planı belli, herkesin gözü PM’de…

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 37. Olağan Kurultayı, bugün başlıyor. İki gün sürecek kurultayın ilk gününde partinin yeni genel başkanı, ikinci gün ise Parti Meclisi belli olacak.

Genel Başkanlık için partinin mevcut delege yapısı dikkate alındığında Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Partinin sağ siyasetine yönelik eleştirilerde bulunarak aday olduğunu açıklayan İlhan Cihaner’in ise delegelerden alacağı oy merak konusu.

Ancak CHP’de gözlerin asıl çevrildiği seçim ilk günkü genel başkanlık seçimi değil ikinci gün yapılacak olan Parti Meclisi seçimi olacak.

Kılıçdaroğlu’nun planı belli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin olası seçim “zaferini” ittifak modeline bağlamış durumda. Bu ittifakın mevcut omurgasını İYİP oluştururken, HDP ve Saadet Partisi’nin dışarıdan verdiği destekle İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin gibi kentlerde seçim kazanılmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun sağ partilerle seçim ittifakı modelini genişletmek istediği sır değil. Bu ittifaka AKP’den kopan Gelecek Partisi ve Deva Partisi’ni eklemek isteyen Kılıçdaroğlu, bu partilere seçim engeli çıkarılması durumunda milletvekili transferini dahi şimdiden ilan etmiş durumda.

Önceki seçimde uzun süre Abdullah Gül’ün ortak cumhurbaşkanı adayı olmasını seçenek olarak masada tutan Kılıçdaroğlu’nun bu iki partiyle, özellikle de Deva ile yapılacak ittifakla aynı zamanda Gül’ü de daha açık şekilde ittifaka dahil etmeyi planladığı belirtiliyor.

Dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki Parti Meclisi’nde yer alacak isimlerin tamamının bu ittifaklara itiraz etmeyecek, partinin daha sağ bir pozisyon almasına şerh koymayacak isimlerden oluşturması bekleniyor.

İmamoğlu ve Soyer sahada, İmamoğlu izliyor…

CHP’nin daha önce İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin gibi kentlerde özel olarak önem verdiği PM üyelerine bu kez bu kentlerin belediyelerinin CHP’de olması nedeniyle özel bir ağırlık vermeyeceği, Anadolu merkezli, partinin çok da güçlü olmadığı ve ittifaklarla hamle yapmak istediği yerlere ağırlık vereceği de ifade ediliyor.

Ancak bu, büyük kentlerin liste savaşlarında yer almadığı anlamına da gelmiyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun kendisine yakın isimleri PM listesine sokmak için kulis faaliyetlerinde buluduğu, bu yönde temaslar için Ankara’ya geldiği belirtiliyor.

İzmir’de Tuncay Özkan ile aralarında gerilim olduğu belirtilen Tunç Soyer’in de anahtar liste için Kılıçdaroğlu’na isim önerisinde bulunduğu öğrenilirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ise PM savaşlarında yer almadığı ifade ediliyor.

İmamoğlu’nun Özgür Karabat ve Gökhan Zeybek’in PM üyeliğini, Tunç Soyer’in ise Rıfat Nalbantoğlu’nu istediği ileri sürülüyor.

Anadolu listesine ağırlık vermek istediği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun Veli Ağbaba dışında Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’yu da PM listesine alacağı ifade ediliyor.

Selin Sayek Böke, Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer alacak iddiası

PM listesi adaylığını şimdiden açıklayan Gelecek İçin Biz hareketinin temsilcilerinden olan İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer almayacağı ancak Şeker’in aday olarak listeyi delebileceği öne sürülüyor.

Parti içinde yer alan muhalif grupların Kılıçdaroğlu’nun PM listesini delmek için yoğun kulis faaliyetleri sürdürdüğü de belirtilirken, bu faaliyetlerin mevcut delege yapısı düşünüldüğünde nasıl bir sonuç vereceği de merak konusu.

Gelecek İçin Biz hareketinde yer alan ancak son süreçte bu konuda hiçbir paylaşım yapmamasıyla dikkat çeken Selin Sayek Böke’nin Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer alacağı öne sürülüyor.

24 Haziran seçimleri sonrası Parti Sözcülüğü ve MYK üyeliğinden istifa eden ve geri çekilen Bülent Tezcan’ın tekrar aktif görevlere getirileceği ve bu nedenle de anahtar listede yer alacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun hazırlayacağı anahtar listenin pazar günü kesinlik kazanacağı, o güne kadar kulis faaliyetlerine göre değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.