CHP binalarına yönelik operasyonlara Kılıçdaroğlu'ndan tweetli yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki 128 milyar dolarlık harcanmaya dikkat çekilerek hükûmete yöneltilen, "128 milyar dolar nerede?" sorusunun yer aldığı afişlerin kaldırılmasına ve parti binalarına yönelik operasyonlara tepki gösteren bir tweet attı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Gece yarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekat polislerini baskına göndermişsin parti örgütlerimize. Mesele ne; '128 milyar dolar nerede' pankartlarını indirmek! Fakirin, fukaranın, yetimin parasını soruyoruz sana. Yetim ağladığında, arş titrer arş!" dedi.