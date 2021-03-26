Çavuşoğlu: Türkiye her zaman 'Tek Çin İlkesi'ne bağlıdır

Perşembe günü Çin ve Türkiye Dışişleri Bakanları arasındaki görüşmenin detayları basına servis edildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Vang Yi arasındaki görüşmede aşı, Uygur bölgesi ve 'Tek Çin' gibi başlıklar öne çıktı.

Çin menşeli Global Times'ta Çavuşoğlu'nun "Türkiye'nin her zaman Tek Çin İlkesi'ne bağlı kaldığını" ifade ettiği aktarılırken aynı ifadelere AA veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı basın bültenlerinde yer verilmemesi dikkat çekti.

Toplantının ilk gündemi 'aşı'

Çin hükümetinin resmi yayın organı Global Times, görüşmeye ilişkin "bazı ülkelerin Covid-19 aşı işbirliğini siyasallaştırma girişimlerine karşı çıkılırken, pandemiyle mücadelede işbirliğini sürdürme sözü verildi" yorumunda bulundu. Aktarılan ifadelere göre Vang, Çin'in Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini tam bir zafer elde edene kadar desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Vang, pandemiye karşı ortak mücadele yoluyla Çin-Türkiye geleneksel dostluğunun daha da sağlamlaşacağına inandığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı "bazı güçlerin aşı işbirliğini siyasallaştırmaya çalıştığını ve ona etiketler uydurduğunu, bunun salgına karşı küresel mücadeleyi baltaladığını ve tüm uluslar tarafından reddedilmesi gerektiğini" söyledi.

Türkiye'den 'Tek Çin' mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ysa, Türkiye'nin Çin'le aşı işbirliğini derinleştirmeyi beklediğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Sincan Uygur bölgesiyle ilgili sorunların özünün "terörizm ve ayrılıkçılıkla mücadele olduğunu" belirtirken Çavuşoğlu'ysa bu açıklamaya ilişkin, Türkiye'nin her zaman "Tek Çin İlkesi"ne bağlı kaldığını ve Türkiye-Çin stratejik işbirliği bağlarını artırmaya kararlı olduğunu söyledi.

Türkiye topraklarında Çin'e karşı her türlü "şiddetli eylemi" engelleyeceklerini söyleyen Çavuşoğlu, aynı zamanda Çin karşıtı hiçbir eyleme karışmayacaklarını beyan etti.

Bir Kuşak Bir Yol ve ticari ilişkiler

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Çin ile büyük projelerin uygulanmasında işbirliğini güçlendirme, "Orta Koridor Girişimi"nin Çin'in Bir Kuşak, Bir Yol Girişimi ile ilişkisini derinleştirme, Çin'e ihracatı artırma ve alışverişi genişletme umudunu güttüklerini söylerken "Orta Doğu'da barış ve istikrar için Çin'in girişimine" övgüde bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin bölgesel konularda Çin ile iletişimini ve koordinasyonunu geliştirme sözü verdi.

Vang'sa, iki tarafın Türkiye'nin Çin'e ihracatını artırmak için her türlü kooperatif mekanizmasını, döviz takaslarını, büyük projeleri ve alışverişin iyi kullanması gerektiğini söyledi.