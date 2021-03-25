Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Erdoğan'la buluştu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Haber Merkezi

Altı ülkeyi kapsayan bölge ziyaretleri kapsamında dün akşam Ankara'ya gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, bugün Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, önceki saatlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtilen görüşmede ayrıca, bölgesel ve uluslararası güncel konular hakkında görüş alışverişi yapıldığı kaydedildi.

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