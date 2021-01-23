Çavuşoğlu: AB zirvesini bize uzatılan el olarak gördük

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nin aralık ayı zirvesine ilişkin konuştu.

Çavuşoğlu, "AB'nin aralık zirvesini bize uzatılan el olarak gördük. Reformlar pozitif atmosfere katkı sağlacaktır" açıklamasında bulundu.

Avrupa Parlamentosu'nun Demirtaş'ın serbest bırakılması talebine ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, "Sevsin ya da sevmesin herkes Demirtaş'ın ne yaptığını biliyor. Bugün de dün de konusu geldiğinde neler yaptığını anlattık" dedi.

Çavuşoğlu, vize serbestine ilişkin ise "Reformlar pozitif atmosfere muhakkak katkı sağlayacaktır. Vize serbestisi zor ama hayata geçirilmesi gereken bir sözdür" ifadesini kullandı.