Çarşamba sermayeden büyüktür!

Samsun Çarşamba’da kurulu Biyokütle Enerji Santrali’yle ilgili Danıştay 6. Dairesi'nin bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu belirterek bozduğu karar üstüne atanan yeni bilirkişi heyeti santral bölgesinde keşif ve incelemede bulundu. Yöre halkı, saatler süren inceleme boyunca sağanak yağmura rağmen santralin önünden ayrılmadı. Bilirkişi raporu 30 gün sonra açıklanacak.

Daha önce Danıştay 6. Dairesi'nin kararının tüm üyeler tarafından imzalanmadan Samsun’daki yerel mahkemenin ilgili karara atıfta bulunarak atadığı bilirkişi heyetine, yöre halkının itirazları üzerine tekrar bir bilirkişi heyeti atanmıştı. Dün sabah bölgede yeniden teftiş ve inceleme yapmak üzere santrale gelen bilirkişi heyetini yöre halkı karşıladı. Bilirkişi keşfi sırasında mahkeme heyetiyle birlikte gelen avukatlar, dava sahipleri ve meslek odaları da heyete bilgi verdi.

Heyetin bölgedeki saatler süren incelemesi sırasında sağanak yağmur altında santralin kapısında ellerinde dövizlerle nöbet tutan halkın içinden köylü kadınlar, soL muhabirine santrali neden istemediklerini şu sözlerle anlattılar: “Çoluk çocuğumuzu zehirlemesinler. Santralin dumanından kapkara oldu ova… Pencerelerimizi açamıyoruz santralin kokusundan, dumanından... Gürültüsünden ineklerimiz süt vermez oldu, arılarımız öldü. Seracılıkla uğraşıyoruz, meyve sebze yetiştiriyoruz, başka gelir kaynağımız yok. Ölelim mi biz? Bu santral çalışmaya devam ederse pazara götürdüğümüz ürünlerimizi kimse almaz. Bilirkişi heyetinden bu santrali durdurmasını bekliyoruz.”

'Bize rüşvet teklif edildi, Savcılığı göreve davet ettik, halen ifademiz alınmadı'

Heyetle görüşmesi sonrası açıklama yapan Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, Bakanlar Kurulu kararıyla Çarşamba Ovasının nitelikli tarım arazisi olarak tescillendiğini, santralin ovaya ve içme suyuna çok zararları olacağını, 17 ilçedeki tarımsal atıkları hesaplandığında santralin iki aylık yakıtının ancak temin edilebileceğini belirterek şöyle devam etti:

“İki ay sonra bu santralde neyi yakacaklarını sorduk. Heyetin huzurunda Terme Ziraat Odası Başkanımız Ferda Ergün ve bana bu santralle ilgili rüşvet teklif edildiğini, Savcılığı göreve davet ettiğimizi ama halen ifademize başvuran kimse olmadığını belirttik. İspat etmemizi söyleyen santral avukatına mahkeme talep ederse ‘buna hazırız’ dedik. Bu tarım ovasını kimse bitiremez.”

"Cumhurbaşkanı AKP kongresi için Samsun’a geldiğinde burada bir kamu yararı olsaydı övünerek ‘Çarşamba ovasına yatırım yapıyoruz ey Çarşambalılar’ demez miydi? O da biliyor, zararlı olduğunu… Burada kamu yararı değil sadece birilerinin rant kârı var."

'TUSKON elemanı santralcilerden rüşvet alan gazeteciler, SAMÇEP’i hedef gösteriyor'

ÇARÇED sözcüsü İnşaat Mühendisi Murat Şenel ise şunları söyledi:

“24 Kasım’da imardaki usulsüzlüklerle ilgili bir davamız daha var. Ama firma ‘biz bu bilirkişileri kabul etmiyoruz’ dedi. Ziraat Odası başkanlarına teklif edilen rüşveti kabul etmiş olmalı ki bazı yerel gazeteciler, bize çevre platformu olarak destek veren SAMÇEP’i TİKKO ve HDP’yle hareket etmekle suçlayıp hedef gösterdiler. O gazeteciler, 2016 yılının gazetelerini okuduklarında bu şirketin sahiplerinin TUSKON’un elemanları olarak sahada olduğunu görecekler. 2016’da hangi yöneticileri tutuklandı ve aradan geçen 4 yıl içinde ne oldu ki Çarşamba Ovasına santral yapabildiler. Samsun’un satılmamış, yürekli gazetecilerinin cesareti varsa arşivlere bakıp öyle haber yapsınlar. Bize kimse FETÖ artıklarının savunuculuğunu yapmasın. Buradaki insanların hepsinin derdi ovasına sahip çıkmak…

Burası 230 bin ton atık yakacak. Günde 1500 ton su çekiyor bu tesis. 6 adet sanayi tesisi olan bölgeye daha büyük bir kirletici getiriyorlar. Kamu yararına çalışması gereken Çarşamba Belediyesi santralin atık su borularını döşüyor, bağlantı yolları perişan haldeyken Hasan Uğurlu’nun taş ocağından kamu hizmetinde kullanması gereken malzemeyi getirip şirketin arazisine döküyor. Kamu, bunlar için parası olanlar…"

Bilirkişi heyetinden halk ve ovadan yana bir karar umudu

Yöre halkı adına Av. Serpil Dönmez, 30 gün içinde raporun sonuçlanacağını, davalı şirketin proje tanıtım dosyasında yer alan bilgileri kopyalayıp yapıştırarak bir rapor hazırlayan ilk bilirkişi heyetine itirazlarının ardından yeni atanan heyetin açıklayacağı rapordan halk ve ova adına umutlu olduklarını belirtti.