Çalıştığı termik santrali eleştiren işçi işten atıldı

Maraş'ta Çelikler Holding’e devredilen Afşin Elbistan Termik Santrali zehir saçmaya devam ediyor. Bölgede yaşayan yurttaşlar da santrale tepki gösteriyor.

Elbistan’ın Çoğulhan Mahallesine giderek termik santralin yaydığı kirli havayı canlı yayınla veren Kanal Maraş mikrofonlarına konuşan Elbistanlı Ahmet Tatar, canlı yayında söyledikleri yüzünden işinden kovuldu.

Tatar canlı yayında, Mahir Ünal’ın yaptığı politikayı eleştirmiş, bütün siyasetçileri bölgede yaşamaya davet etmişti. Tatar, bu açıklamayı yaptıktan sonra B Termik santralde taşeron olarak çalıştığı iş yerinden hemen kovuldu. B Termik Santralin Müdürünün, Taşeron şirket olan Gizem Otomotiv Ticaret AŞ., yetkilisini arayarak Ahmet Tatar’ın derhal işten çıkarılmasını istediği öne sürüldü.

'Röportajdan hemen sonra çıkışım verildi'

soL'a konuşan Ahmet Tatar, yetkilileri bölgede yaşamaya davet etti. Tatar şöyle konuştu:

"36 senedir, termik santral bahçeden, tarladan çıkan mahsülü tahrip etti. Her yere zehir saçılıyor. Köyde kimse kalmadı. Benim 2 yaşında çocuğum var, nefes darlığı var. Burada yaşayan çoğu kimsede özellikle de yaşlılar da bu sorun var.

Santralde alt firmada mekanikçi olarak çalışıyordum taşefonda. Şirket yetkilisi aradı, 'Bir suç mu işledin, Ahmet Tatar'ı işten çıkarın dediler?' diye sordu. Sonra da 'Sizi çıkartmak zorundayız' dediler. Röportajdan hemen 1-2 gün sonra çıkışım verildi zaten. 15-20 gün olmuştu işe gireli. 2 senedir işsizdim zaten. Buralarda artık iş bulmam zor."

Tatar Kanal Maraş'ta şunları söylemişti:

"İnsanları kandırıp gidiyorlar. Ondan sonra ne selam var ne sabah var. Yetkililer açıklama yapmış filtre var diye. Küle gelinlik giydirdiler. Ünitenin içinden çıkan, sızan gazı nasıl kesecekler. Santralin doğduğumuzdan beri içindeyiz, zaman zaman da çalıştık. Kül yağmaya devam edecek. Çözüm bir an önce kömürlü termik santrallerin kapatılması. 35 sene önceki termik santrale nasıl filtre uyduracaklar? Köyde iki açla iki yoksul kaldık. Hayalet olduk burası gibi, bizi gören yok. Seçim zamanı oldu mu geliyorlar.

Biz bütün imkanları sağlayalım, bütün yetkililere bütün imkanları sağlayalım ev verelim, tarla verelim bu termik santralinin altında bizimle yaşasınlar. Madem dediklerine göre bize zarar vermiyormuş, buyursun gelsinler bizle otursunlar. Bakalım 2 gün durabilecekler mi?"

Santral mühürlenmişti

Santral filtre zorunluluğunu yerine getirmediği için Ocak ayında mühürlenmişti. Bakanlık daha sonra bu santralin de içinde bulunduğu bazı santrallerin filtre sistemini mevzuata uygun bularak geçici faaliyet izni verdi.

Ancak çevrede yaşayan köylülerin çektiği görüntüler çevreye saçılan zehri yeniden gündeme getirmişti.