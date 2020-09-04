Erdoğan'a telefonda 'o zaman ben bırakayım' demişti: Afşin-Elbistan Termik Santrali zehir saçmaya devam ediyor

Çelikler Holding’e devredilen Afşin Elbistan A Termik Santrali çevreye zehir saçmaya devam ediyor.

Santral Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni mevzuata göre baca filtreleri zorunluluğunu yerine getirmediği için Ocak ayında mühürlenmişti. Bakanlık daha sonra bu santralin de içinde bulunduğu bazı santrallerin filtre sistemini mevzuata uygun bularak geçici faaliyet izni verdi.

Daha önce iki ünitesi devreye sokulan santralde son olarak üçüncü ünite de devreye sokuldu.

Çevredeki köylüler tarafından dün çekilen görüntüler çevreye saçılan zehri yansıtıyor:

Gerçekten filtre takıldı mı?

Yıllarca AKP onayıyla baca filtresiz olarak çalıştırılan ve halka zehir solutan termik santrallere ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçen yıl dikkat çeken bir adım gelmiş, AKP'nin baca filtresiz çalışmaya devam düzenlemesini veto etmişti. Yandaş basının Erdoğan övgüsüyle sunduğu bu veto haberine karşın, söz konusu santrallerin yıllardır halkı zehirlemesine neden göz yumulduğuna ilişkin en ufak bir açıklama yapılmamıştı.

Sürenin uzatılmaması kararı sonrası filtre ve baca gazı arıtma gibi çevresel yatırımları tamamlamayan 13 santralden sadece beşi tamamen, biri de kısmen kapatılmıştı.

Diğer santraller gerekli düzenlemeleri tamamlamamasına rağmen geçici izinle çalışmaya devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Haziran ayında yaptığı açıklamada santrallerin bazı ünitelerine geçici çalışma ruhsatı verildiğini açıklamıştı. Bunlar arasında yer alan Afşin A Termik Santralinin 4 ünitesinden 2’sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verildiği açıklanmıştı.

Bakan Kurum’un açıklaması şüphe çekerken, salgın günlerinde ve bu kadar kısa sürede eksiklerin nasıl tamamlandığı merak konusu olmuştu. Bakan Kurum'un gerekli düzenlemeler yapıldığını iddia ettiği santrallerden birinden "kül" yağması, soru işaretlerini daha da artırmıştı. Kahramanmaraş’taki santralden kül yağarken, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “İlgili firma filtre takıldığını söyledi ancak filtre takılmamış. Filtre takılmış olsa kül yağmazdı. Kül yağıyor. 6 aydır hava temizdi" demişti.

Öte yandan halkı zehirleyen söz konusu santraller, AKP yandaşı şirketleri zengin ediyor.

Bu santrallerden 4’ü Çelikler Holding’e ait. Çelikler Holding’in yönetim kurulu başkanlığını Tahir Çelik yürütüyor.

Çelik'in adı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesiyle gündeme gelmiş, Erdoğan'ın filtre talebi sonrası “O zaman ben bırakayım” diyen Çelik'e “Ben sana onu demiyorum. Ne yaptın, onu soruyorum” dediği iddia edilmişti.