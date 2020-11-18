Çakıcı'nın tehdididen sonra İmamoğlu'ndan açıklama

"Organize suç örgütü lideri" suçlamasıyla hüküm giyen ve MHP-AKP affıyla cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir tehdit mektubu paylaşmıştı.

Mektubun ardından bir açıklama yapan ve Kılıçdaroğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hak, hukuk ve adaletten şaşmadan, aklın ve bilimin kılavuzluğunda Türkiye 2. yüzyılına safralarından arınmış olarak yürüyecektir. Bu yolda hiçbir tehdide fırsat vermeyeceğimiz görülecektir" dedi.