Çakıcı'dan Recep Gürkan açıklaması: İlk buluşmamız değil

Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlatılmasının ardından Çakıcı'dan açıklama geldi.

Çakıcı, "Recep Gürkan ile daha önce de konuştuk. Uzun saatler süren konuşmamızda devletimiz ile alakalı ortak noktalarımızda hiçbir çelişki yaşanmadı. O Kılıçdaroğlu gibi sözde milliyetçi değil" diye konuştu.

Çakıcı'nın açıklamasının bir bölümü şöyle:

"Recep Gürkan’ı ziyaret etmemi gündeme getiren CHP genel başkanı ve aynı zihniyetteki yol arkadaşları devlet düşmanları ile ortaklık yapmasınlar, bunu kamuoyuna açıklıkla ve yürekleri varsa ve tavır koyuyor ise işte o zaman ancak Atatürk’ü ağızlarına alabilirler.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile daha evvel telefonda ve Saros Körfezinde yakın arkadaşım olan Mustafa Atlıhan’ın tatil köyünde bir araya geldik. Uzun saatler süren konuşmamızda devletimiz ile alakalı ortak noktalarımızda hiçbir çelişki yaşanmadı.

Sayın Recep Gürkan, PKK’ya ve bölücülerin siyasi kanadı olan HDP’ye, 6 okun biri olan milliyetçilik kavramını ve devletin Bekası ile ilgili tavrını açıkça ortaya koymuştur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gibi sözde Atatürkçü değil özünde Atatürk ilkeleri doğrultusundaki bir Türk milliyetçisidir.

Kemal Kılıçdaroğlu gibi düşünenler Atatürkçülük adı altında CHP’nin içini boşaltarak Gazi Mustafa Kemal’e ihanet içindedirlerdir. Eğer kalbi Atatürkçü olsalar PKK’nın siyasi kanadı HDP ile ortak seçime girmezlerdi, aynı yanlısı milliyetçiyim diyen bir Hanımefendi de yapmıştır."

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