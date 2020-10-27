Yine bir fotoğraf ve ilişkiler ağı

Ceza İnfaz düzenlemesiyle 16 Nisan’da cezaevinden tahliye olan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Çakıcı'nın yakın arkadaşım dediği Gürkan'ı ziyaretinde yanında bulunan isimler ilişkiler ağını göstermesi açısından bir fotoğraf sunuyor.

Saroz'da 'inzivaya' çekildi

Alaattin Çakıcı'nın Avukatı Zeynep Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çakıcı'nın yakın arkadaşı olan eski kırkpınar ağası mafya Mustafa Altuhan'ın otelinde inzivaya çekildiğini duyurmuştu.

İlgili Haber Alaattin Çakıcı CHP'li belediyeyi ziyaret etti

Organize suçtan gözaltı ve tutuklanma

Eski Kırkpınar Ağası Mustafa Altunhan ve bazı kişiler 2000'li yılların başlarında ihaleye fesat karıştırdıkları, çıkar amaçlı suç orgütü kurdukları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Bu olay sırasında İstanbul merkezli "Sarallar Çetesi" ile de bağlantılı oldukları belirlenmişti. Başka bir olayda ise İpsala Gümrük Tesisleri inşaatını yapan İsmail Bayol'un vurulması, çek-senet tahsilatı, tehdit ve adam öldürme ile suçlanmıştı. Altunhan, Edirne Belediyesi bahçesinde otogardaki otopark işi nedeniyle bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Altuhan sorgusu sırasında kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmış, bir savcı ile Profesör, çete lideri Altunhan'a yardım etmekle suçlanmıştı. Jandarma haklarında fezlekeler hazırlayıp İstanbul DGM'ye yollamıştı.

Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminali, 7’nci kez ihaleye çıkarılışında alıcı bulurken, 7 yıllığına 4 milyon 255 Bin TL bedelle Altunhan Turizm'in sahibi Mustafa Altunhan’a kiraya verilmiş oldu. Altunhan bir dönem DYP il başkanlığı da yaptı.

Oğlu cinayetten müebbet yedi

Edirne'de bir bar tuvaletinde 26 yaşındaki Ömer Turgut'u başından tabancayla vurarak infaz eden Altunhan'ın 25 yaşındaki oğlu Volkan Altunhan, ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı. Ömer Turgut'un Ankara'da Kürt Ahmet diye bilinen Ahmet Turgut'un yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı.

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'e uzanan yakın ilişkiler

Altunhan hakkında çıkan haberlerle ilgili "Galip Öztürk benim çok iyi arkadaşımdır, dostumdur, ortağımdır. Edirne’ye yatırımları da vardır. Galip Öztürk’le yaptığım konuşmayla ilgili öne sürülen şeyler doğrudur. Burada oturanlar bilir; ben dedemden otobüsçüyüm. Otobüsçülüğün fanatiğiyim. Türkiye’nin en büyük otobüs firmalarıyla irtibattayım" demişti.

Nilüfer'i paramparça edeceğim

Bir diğer rakip firma olan Nilüfer Turizm’e ilişkin aralarında konuşan Galip Öztürk ve Mustafa Altunhan şirkete karşı uygulayacakları plan üzerinde durmuş Altunhan “Vallaha başkanım işte bu Nilüfer’e karşı strateji hazırlıyorum” diyor, Öztürk de “Ya öyle yapmamız lazım evet bunlara” diyor; Altunhan devamında “Ama emin ol bu sefer onu paramparça edeceğim” çıkışını yaparken Öztürk ise buna karşılık “Sen edersin valla” cevabıyla yetiniyor.

Birlikte fotoğrafları çıkmıştı

AKP'li ünlü iş adamı Galip Öztürk'ün yeni yaptırdığı Batum Hotel Intourist'teki kumarhanede Metro Turizm Yöneticisi Mustafa Altunhan'la birlikte fotoğrafları da basına yansımıştı .

Bir fotoğraf da Seren Serengil'den

Seren Serengil, Alaattin Çakıcı ve oğlu Ali Çakıcı ile birlikte çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından “Annemin, babamın ve benim 30 yıllık aile dostumuz Alaattin Çakıcı oğlu Ali çakıcı ve eski Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile birlikte geçmişi yad ederek yemek yedik" notu ile paylaşmıştı.

Çakıcı, MHP'nin yapılacak kongresine başkan adaylığı için ismi geçen Vahit Kayrıcıyla ilgili "kırk yıllık dostum olan Vahit Bey, sayın genel başkanımızın evladıdır. Asla bir adım önünde yürümez" demişti.

Dün çekilen fotoğraf siyasetteki kirli ilişkiler ağının yeni bir kaydı olmuş oldu.