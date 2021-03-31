Brezilya'da Covid-19 ölümleri: Dünya toplamının neredeyse dörtte biri

Brezilya'da koronavirüs kaynaklı günlük ölümler rekor seviyeye ulaştı.

Ülkede salı günü Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 780 oldu.

Buna göre, dünyadaki günlük Covid-19 ölüm sayısının neredeyse dörtte biri Brezilya'da yaşanıyor.

Ülkede toplam ölü sayısı 317 bin 646’ya çıktı. Brezilya ölüm sayısında ABD'nin ardından dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Bu ay 46 milyon doz koronavirüs aşısı alması beklenen Brezilya'ya yalnızca 22 milyon doz ulaşabildi.

Pandemiye karşı kayıtsızlığı nedeniyle büyük tepki toplayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüsle mücadele için 5,3 milyar Brezilya Reali (918 milyon dolar) yardım paketi sağlanmasına dönük bir kararname imzaladı. Brezilya Maliye Bakanlığı, söz konusu yardım paketinin, Brezilya'nın sağlık sistemine destek için kullanılacağını bildirdi. Paketin, 2 bin 600 sağlık kliniği ve daha fazla hastane yatağı yapımı için kullanılacağı belirtildi.

Ülkenin sağlık sisteminde çöküş

Brezilya'da, geçtiğimiz ocak ayında, Amazon eyaletinin Manaus kentinde Covid-19 nedeniyle sağlık sisteminin çökmesinde ihmali olduğu iddia edilen Sağlık Bakanı Pazuello hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Amazon yağmur ormanlarındaki 2 milyon nüfuslu Manaus'ta Covid-19 nedeniyle tıka basa dolan hastanelerde oksijen tüpü tükenmişti. Ay başında ikinci salgın dalgasının vurduğu kentte çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.