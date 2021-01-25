Boyun Eğme'nin yeni sayısı çıktı: Kapitalizm iflas etmiştir

Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme’nin 249. sayısı, “Kapitalizm İflas Etmiştir” manşetiyle bugün okuyucuyla buluşuyor. Bu haftaki sayısında Türkiye Komünist Partisi’nin 2021 yılına ilişkin siyasi değerlendirmelerini içeren kapsamlı raporu işleyen dergi, ilk sayfalarında emekçi halkın sağlığı ve yaşamı için sıralanan acil eylem planına ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın değerlendirmelerine yer veriyor.

Kalbimiz yine çarpıyor, hep çarpacak

Boyun Eğme dergisi, Mustafa Suphi başta olmak üzere TKP’nin kurucu kadrolarının katledilişinin 100. yıldönümünde, devrimci önderleri Türkiye Komünist Gençliği ve yakında okuyucuya ulaşacak olan Parti Tarihi kitabı aracılığıyla anıyor.

Ulaşım lüks değil, haktır

Geçtiğimiz hafta Kocaeli’nde büyükşehir belediyesinin ulaşıma yaptığı yüzde 17’lik zamma tepki gösteren TKP Kocaeli İl Örgütü’nün, zamların geri alınması talebini de içeren geniş çaplı imza kampanyası bu hafta Boyun Eğme’de.

Güzeltepeli kadınlar: Korkmayalım, korkmayın

Kadına şiddetin ve kadın emeği sömürüsünün iyice ayyuka çıktığı bugünlerde, Boyun Eğme dergisi bizi Şişli’nin emekçi mahallelerinden biri olan Güzeltepe’de kurulan Kadın Dayanışma Komitesi’ne götürüyor. Güzeltepeli kadınlar, dayanışmanın pandemi döneminde hayatlarını nasıl kolaylaştırdığını ve kendilerine nasıl güven verdiğini anlatıyorlar.

Siz kimi fişlediğinizi zannediyorsunuz?

Derginin Emek-Sermaye sayfalarında bu hafta, seslerini duyurmaya çalışan öğretmenleri bir internet sitesi aracılığıyla fişlemeye kalkan özel okul patronlarını dize getiren Birlik Sendikası üyesi özel okul emekçileri var. Ayrıca, önümüzdeki hafta insanca yaşam taleplerini birer dilekçe ile İl Kültür Müdürlükleri’ne iletecek olan PE Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağları’nın çağrısı da, bu haftaki Boyun Eğme dergisinde.

İşçinin Hukuk Köşesi’nde ise bu hafta, işçilerin fazla mesai ve fazla çalışmaya dair karşılaştığı sorunlara yanıt veriliyor.

Boyun Eğme dergisini mahallenizdeki semt evlerinden, TKP bürolarından, NHKM’lerden ve kitabevlerinden edinebilirsiniz.