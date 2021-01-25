Pandemi için rapor ve 10 maddelik eylem planı

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi koronavirüs pandemisi hakkında "Salgın kapitalizmin tarihsel iflasının kanıtıdır" başlığıyla bir rapor yayımladı.

Rapor "Geçtiğimiz yılın ilk aylarından itibaren bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını kapitalizmin bir toplumsal sistem olarak ne denli yıkıcı olduğunu bir kez daha göstermekle kalmamış, aynı zamanda onun çaresizliğinin boyutlarını da sergilemiştir. Bu açıdan bakıldığında SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı pandemi tek başına bir sağlık sorunu olarak görülemez" değerlendirmesiyle başlıyor.

Rapor beş bölümden oluşuyor. Kapitalizmin salgınla mücadele etmediği görüşü savunulurken, "sermaye düzeni zayıflığını saldırarak telafi etme çabasında" cümlesiyle sunulan başlık altında salgının işçi sınıfına siyaset alanının tümden kapatılması girişimleriyle kullanılmaya çalışıldığı savunuluyor.

‘Eğitim kaosa teslim edilerek çökertildi’

Eğitim, raporda pandemi bağlamında ele alınan önemli konulardan birisi. Bu konuyla ilgili bölüm, "Pandemide eğitim kaosa teslim edilerek çökertildi" başlığını taşıyor. Öğrencilerin, Mart ayından bu yana okullarından uzak kaldığı ve milyonlarca öğrencinin fiili olarak eğitim sisteminin dışına düştüğü savunuluyor.

Pandemide yüz yüze eğitimden uzak kalan çocukların, hareketsizlik, beslenme, uyku, ekran etkileşiminin artması gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını anlatan rapor, bunlarla birlikte, okuldan uzak kalma nedeniyle çocukların yaşadığı sosyal, duygusal, psikolojik ve akademik diğer problemlerin onlar üzerindeki olumsuz etkilerinin önümüzdeki dönemde daha görünür olabileceğini uzmanl görüşlerini hatırlatarak belirtiyor.

‘İşçi sınıfı düşünsel ve kültürel açıdan hazırlıksız yakalandı’

Salgında en büyük yıkımı yaşayan alanlardan biri de sahneden sahne arkasına; atölyeden stüdyoya; setten ofise ve eve pek çok mesleği, mekânı, farklı nitelikte pek çok üretimi içeren devasa bir endüstriyi ifade eden kültür sanat alanı. Raporda "pandemi işçi sınıfını düşünsel ve kültürel açıdan hazırlıksız yakaladı" başlığı altında bu alan değerlendiriliyor.

Diyanetin devasa bütçesi...

Rapor, 10 maddelik "TKP'nin acil eylem planı çağrısıyla" son buluyor. Çocukların, öğrencilerin, emekçilerin tüm sorunlarına dönük hedeflerle hazırlanan eylem planında özel olarak dikkat çeken bir talepse şöyle formüle edilmiş:

"Özel okullar devletleştirilmeli ve Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılarak bu kurumun devasa bütçesi Eğitim Bakanlığı’na devredilmelidir."

TKP tarafından yayınlanan duyurularda raporun “Merkez Komitesi tarafından, partinin birçok büro ve kurulunun da değerlendirmeleri alınarak kaleme alındığı” ve hem 2020 yılının bir değerlendirmesi hem de 2021 için bir yol haritası olarak hazırlandığı söyleniyor.

TKP’nin “Geçtiğimiz yıl boyunca partili uzmanlarca oluşturan kurullar aracılığıyla, Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin titiz çalışmalarıyla ve örgütsel planlamalarla salgının işçi sınıfı üzerindeki etkilerini çözümlemeye ve bunlara müdahale etmeye çalıştığı” belirtiliyor.

Sermaye düzeninin pandemi bahanesiyle eğitimi, kültürü, sanatı, güvenceli çalışmayı neredeyse bitme noktasına getirdiğine ve tamamen sınıfta kaldığına ilişkin vurgular içeren rapora aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Rapor için tıklayınız.