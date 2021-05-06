Bolsonaro: Koronavirüs Çin'in biyolojik silahı

Brezilya'nın faşist lideri Jair Bolsonaro, koronavirüs konusunda en büyük ticaret ortağı Pekin'i suçladı. Pandeminin başında koronavirüs inkârcığıyla öne çıkan Bolsonaro, ülkedeki kriz nedeniyle Çin'i suçladığı için milletvekillerinin tepkisini topladı.

Brezilya devlet başkanı Jair Bolsonaro, AFP'nin aktardığına göre bu hafta yaptığı açıklamada, yeni koronavirüsün muhtemelen "biyolojik savaş" başlatmak için bir laboratuvarda tasarlanmış olabileceğini söyledi.

Faşist lider, "Bu yeni bir virüs. Bir laboratuvarda mı yoksa bir insan yememesi gereken bir hayvanı yediğinden mi doğduğunu kimse bilmiyor. Ancak ordu kimyasal, biyolojik ve radyolojik savaş hakkında her şeyi biliyor. Yeni bir savaş yapabilir miyiz? Merak ediyorum. En çok hangi ülkenin GSYİH'si arttı?" diyerek salgını kısa sürede yenen ve ekonomisini tekrar açan Çin'e atıfta bulundu.

Çin, geçen yıl yüzde 2,3 oranında büyüyen tek G20 ekonomisiydi. Salgının ortaya çıkmasının hemen ardından Çin katı karantina önlemlerine başlamış ve kısa sürede en az hasarla tekrar açılmıştı.

Bolsonaro'nun yorumları, eski dışişleri bakanı Ernesto Araujo'nun "Maocu Çin'i" "dünya hakimiyeti" planları yapmakla suçlamasını takiben geldi. Araujo, söz konusu açıklamalarının ardından milletvekillerinin baskısı üzerine istifasını vermişti.

Dünya Sağlık Örgütü Mart ayı raporunda, virüsün bir laboratuvarda üretilmiş olmasının "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu kaydetmişti.

AFP, Bolsonaro'nun yerel makamlarla birlikte virüs kısıtlamaları çağrısında bulunan pandemi uzmanlarını kınadığını ve halkın "gelip gitme hakkını" desteklemek için bir kararname çıkaracağını belirtti.

Faşist lider şöyle konuştu:

"Umuyordum ki bu kararı vermek zorunda kalmazdım. Ama yaparsam, bakanım sahip olduğu tüm güçle yürütülecek. Ve hiç kimse buna meydan okumaya cesaret edemeyecek.” dedi.

Bolsonaro hükümeti, pandemi sırasında 414,645 kişinin ölümünden dolayı büyük tepki topladı. Brezilya, 593.237 ölümle dünya lideri olan ABD'nin hemen ardından geliyor. Brezilya 14,9 milyon vakayla dünyada en çok vakanın görüldüğü 3. ülke konumunda.

Bolsonaro, Çarşamba günü 2.811 ölüm kaydedilmesinin ardından Covid-19 krizine karşı cevabıyla ilgili bir Senato soruşturmasıyla karşı karşıya.