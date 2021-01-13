Bolsonaro iki ulusal parkı özelleştirdi

Uluslararası tepkilere karşın Amazon ormanlarındaki doğal alanları özelleştirmeye devam eden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, iki ulusal parkı özel bir şirkete sattı.

Bolsonaro hükümeti, pazartesi günü Aparados da Serra ve Serra Geral ulusal parklarını özelleştirme programı kapsamında ihaleye açtı.

Brezilya Çevre Bakanı, ihaleyi kazanan şirketin Santa Catalina ve Rio Grande do Sur eyaletleri sınırında bulunan iki ulusal park için 3,7 milyon dolardan fazla bir teklif sunan Construcap olduğunu açıkladı.

Yapılan 30 yıllık sözleşmeye göre, Construcap şirketi, parkların bakımı ve güvenliğini ve girişi ücretlerini toplama ve ulaşım hizmetleri gibi ticari faaliyetlerini üstlenecek

Hükümetin özelleştirme planı 13 doğal alanın özel şirketlere satılmasını kapsıyor.