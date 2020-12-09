Amazon'da on yılda görülen ormansızlaşma İspanya büyüklüğünde

Latin Amerikalı sivil toplum örgütü Amazon Coğrafi Sosyo-Ekolojik Bilgi Ağı (RAISG), Amazon bölgesindeki yağmur ormanlarında 2008-2019 yılları arasında görülen ormansızlaşmanın İspanya büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

RAISG'nin haritasına göre, ormansızlaşma bu yıllarda 513 bin 16 kilometre kareye ulaştı. Bu dönemde görülen ormansızlaşmanın başlıca nedenlerinin yasal veya yasadışı madencilik, hidrokarbon, odunculuk, hayvancılık, bitki toplama, tarım ve altyapı çalışması gibi faaliyetler olduğu kaydedildi.

RAISG raporunda, "Ormansızlaşma, 2015 yılından bu yana artış gösterirken, 2018 yılında ormanların 31 bin 269 kilometre karelik bölümünden fazlası yıkıma uğradı. Bu, Portekiz'in üçte birine tekabül ediyor" denildi.

Raporda, Brezilya'nın ormansızlaşmadan en çok etkilenen ülke olduğuna, ülkenin yaklaşık yarım asır içerisinde ormanlarının yüzde 18,9'unu kaybettiğine dikkat çekildi. Bu dönemde görülen 798 bin 629 kilometre karelik ormansızlaşmanın Almanya'nın neredeyse iki katı boyutunda olduğu belirtilen raporda, bu boyutta ormansızlaşmanın başka hiçbir ülkede görülmediğine işaret edildi.